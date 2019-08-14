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  • Son Güncelleme: 14.08.2019 15:10

MSB'den açıklaması: İnsansız hava araçlarımız göreve başladı

'ndan yapılan son dakika açıklamasında "'da kurulacak nin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Bölgede insansız Hava Araçlarımız görev icra etmeye başlamıştır." denildi.

MSB duyurdu: İHA'lar göreve başladı

, 'da kurulacak 'nin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini, bölgede insansız hava araçlarının görev icra etmeye başladığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD ile koordineli bir şekilde Suriye kuzeyinde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge kapsamında; Şanlıurfa'da kurulacak Müşterek Harekat Merkezinin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Bölgede İnsansız Hava Araçlarımız görev icra etmeye başlamıştır" denildi.

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