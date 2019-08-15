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  • 15.08.2019 16:58
  • Son Güncelleme: 15.08.2019 16:58

'li iki isim tutuklandı

Muş’ta PKK/KCK'ya yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan İl Başkanı Ferhat Çakı ve Eş Başkanı Muhlise Karagüzel tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HDP'li iki isim tutuklandı

Muş Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik icra edilen operasyonda İl Başkanı Ferhat Çakı, Eş Başkanı Muhlise Karagüzel ile parti üyesi Kutbettin Çelik gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada şüphelilerden HDP İl Başkanı Ferhat Çakı ve Eş Başkanı Muhlise Karagüzel tutuklanırken, parti üyesi Kutbettin Çelik'in ise serbest bırakıldığı öğrenildi.

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