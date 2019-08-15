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  • 15.08.2019 19:09
  • Son Güncelleme: 15.08.2019 19:09

Burası halı! Biberleri istedikleri fiyata satamayınca çöpe attılar

hakinde fiyatı ucuzladı diye çöpe atılan kasa kasa domateslerin ardından şimdi de bazı pazarcıların biberleri çöpe döktükleri ortaya çıktı. A Haber’e katılan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı sert tepki gösterdi.

halinde çekilen görüntülerde, tarladan alınmış, nakliyesi ödenmiş ama istenen fiyat karşılanmayınca çöpe dökülen domatesler var.

Havaların ısınmasıyla birlikte ürünler artarken, fiyatlar dibe çakıldı. Pazarcılar, halka ucuza satmak yerine düzeni bozmamak adına domatesleri çöpe dökmeyi tercih ediyorlar.

DOMATESİN ARDINDAN BİBER
Domateslerin çöpe dökülmesinin ardından kasa kasa biberlerin de çöpe döküldüğü görüntüler ortaya çıktı.

Bayrampaşa halinde çekilen görüntülerde, tarladan alınmış, nakliyesi ödenmiş ama istenen fiyat karşılanmayınca çöpe dökülen domatesler var.

Havaların ısınmasıyla birlikte ürünler artarken, fiyatlar dibe çakıldı. Pazarcılar, halka ucuza satmak yerine düzeni bozmamak adına domatesleri çöpe dökmeyi tercih ediyorlar.

Görüntülere sosyal medyadan tepki yağdı. Birçok kullanıcı, "üreticiye ve halka ihanet ediyorsunuz" yorumunda bulundu.


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