Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 15.08.2019 09:38
  • Son Güncelleme: 15.08.2019 09:56

Son dakika: 'ndan flaş açıklaması

Son dakika haberi... MSB: ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı başkanlığındaki heyet, ziyaretin ardından 'ya intikal edecek.

'nca Suriye'nin kuzeyinde tesisine yönelik çalışmalar kapsamında, ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty başkanlığındaki ABD'li askeri heyetin 'ya gideceği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD ile koordineli olarak Suriye'nin kuzeyinde tesis edilmesi planlanan güvenli bölge kapsamında; Şanlıurfa'da kurulacak Müşterek Harekat Merkezi'nin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edildiği bildirildi. Açıklamada, "Bugün, ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty başkanlığındaki ABD askerî heyeti, Genelkurmay Başkanlığını ziyareti müteakip, harekât merkezinin kurulumu ile ilgili koordine faaliyetinde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya intikal edecektir" denildi.



kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş Güvenli Bölge açıklaması
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri