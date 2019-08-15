Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 15.08.2019 11:45
  • Son Güncelleme: 15.08.2019 12:05

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan güvenli bölge açıklaması

Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela Tunis ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, ABD ile 'Güvenli Bölge' mutabakatı için, "Trump'ın 20 mil sözü var. Burada amaç Güvenli Bölge'den /'nın çıkarılmasıdır. ABD silah yardımını devam ettiriyor. Samimi olmaları ve oyalama sürecinin Türkiye tarafından tolere edilmeyeceğini anlamaları gerekiyor." dedi.

Bakan Çavuşoğlu'ndan güvenli bölge açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela Tunis ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarınsan satır başları:

Geçenlerde teknik düzeydeki çalışmalardan sonra açıklamalarda bulunmuştuk. Bunun ön mutabakatın bir başlangıcı olduğunu söylemiştik. Detaylandırılması gereken birçok konu var. Bugün ABD'li komutan Şanlıurfa'ya gelecek. Trump'ın 20 mil sözü var. Burada amaç Güvenli Bölge'den /'nın çıkarılmasıdır. ABD'nin oyalama taktiğinin geçerli olmayacağıdır. Münbiç'te böyle bir oyalamaya gittiler, sözlerini tutmadılar. ABD silah yardımını devam ettiriyor. Samimi olmaları ve oyalama sürecinin Türkiye tarafından tolere edilmeyeceğini anlamaları gerekiyor.

F-35 PROGRAMI
Türkiye'nin F-35 programından resmi olarak çıkarılması söz konusu değildir. Karşılıklı anlayış çerçevesinde biz bu işleri yoluna koyabileceğimiz düşünüyoruz. Aksi takdirde iki ülke karşılıklı adımlar atar ve iki ülke ilişkileri gerilir. Biz bu aşamada bunları konuşmak yerine var olan sorunları çözmeye odaklanıyoruz.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan güvenli bölge açıklaması
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri