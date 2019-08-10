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  • Son Güncelleme: 10.08.2019 08:25

'de bir daha! Korkutan gelişme

'de geçtiğimiz gün yaşanan 6,0 büyüklüğünde in artçıları devam ediyor. Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre sabah saatlerinde merkez üssü Denizli Çardak olan 3,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Denizli'de bir deprem daha! Korkutan gelişme

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 07.26'da merkez üssü Çardak olan 3.1 büyüklüğünde bir meydana geldi. Depremin 5 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.

BİR DEPREM'DE AKDENİZ'DE
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre saat 07.06'da merkez üssü Akdeniz açıkları olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 6.3 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.

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