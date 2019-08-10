Denizli'de bir deprem daha! Korkutan gelişme

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 07.26'da merkez üssü Denizli Çardak olan 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 5 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.

BİR DEPREM'DE AKDENİZ'DE

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre saat 07.06'da merkez üssü Akdeniz açıkları olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 6.3 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.