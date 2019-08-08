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SON DAKİKA: Denizli'de şiddetli deprem! Vatandaş sokağa döküldü

Denizli'de öğle saatlerinde AFAD'ın açıklamasına göre 6,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası yetkililer tarafından bazı evlerin hasar aldığı açıklandı. Deprem nedeniyle paniğe kapılan vatandaşlar sokaklara döküldü. Depremin çevredeki birçok ilden de hissedildiği duyuruldu.

08.08.2019 15:08 - Son Güncelleme: 08.08.2019 15:20
SON DAKİKA: Denizli'de şiddetli deprem! Vatandaş sokağa döküldü

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'deki depremin ardından Denizli'de 6 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

SON DAKİKA: Denizli'de şiddetli deprem! Vatandaş sokağa döküldü

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Seferihisar'da saat 11.39'da 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 18,47 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

SON DAKİKA: Denizli'de şiddetli deprem! Vatandaş sokağa döküldü

DENİZLİ'DE 6 ŞİDDETİNDE DEPREM
İzmir'deki depremin ardından Deniz'de de deprem meydana geldi. AFAD'ın yaptığı açıklamada depremin 6 şiddetinde olduğu ve merkez üssünün Bozkurt ilçesi olduğu aktarıldı. İlçeye bağlı Armutalanı köyüne 1,74 kilometre mesafede yaşanan depremin 7,09 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Öte yandan ilçede 14.19'da da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

SON DAKİKA: Denizli'de şiddetli deprem! Vatandaş sokağa döküldü

KANDİLLİ: 6.5 ŞİDDETİNDE OLDU
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 6.5 şiddetinde deprem meydana geldi.

SON DAKİKA: Denizli'de şiddetli deprem! Vatandaş sokağa döküldü

Depremin ardından panik yaşayan vatandaşlar sokaklara döküldü.

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