SON DAKİKA: Denizli'de şiddetli deprem! Vatandaş sokağa döküldü
Denizli'de öğle saatlerinde AFAD'ın açıklamasına göre 6,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası yetkililer tarafından bazı evlerin hasar aldığı açıklandı. Deprem nedeniyle paniğe kapılan vatandaşlar sokaklara döküldü. Depremin çevredeki birçok ilden de hissedildiği duyuruldu.
08.08.2019 15:08
- Son Güncelleme: 08.08.2019 15:20
DENİZLİ'DE 6 ŞİDDETİNDE DEPREM
İzmir'deki depremin ardından Deniz'de de deprem meydana geldi. AFAD'ın yaptığı açıklamada depremin 6 şiddetinde olduğu ve merkez üssünün Bozkurt ilçesi olduğu aktarıldı. İlçeye bağlı Armutalanı köyüne 1,74 kilometre mesafede yaşanan depremin 7,09 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Öte yandan ilçede 14.19'da da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
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