SON DAKİKA: Denizli'de şiddetli deprem! Vatandaş sokağa döküldü

Denizli'de öğle saatlerinde AFAD'ın açıklamasına göre 6,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası yetkililer tarafından bazı evlerin hasar aldığı açıklandı. Deprem nedeniyle paniğe kapılan vatandaşlar sokaklara döküldü. Depremin çevredeki birçok ilden de hissedildiği duyuruldu.

08.08.2019 15:08 - Son Güncelleme: 08.08.2019 15:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





