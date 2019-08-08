Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Denizli'nin Bozkurt ilçesinde saat 14.25'te 6 büyüklüğünde yer deprem kaydedildi.

İlçeye bağlı Armutalanı köyüne 1,74 kilometre mesafede yaşanan depremin 7,09 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Öte yandan ilçede 14.19'da da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.





BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, depremle ilgili şu bilgileri verdi:

''Ekiplerimiz destek için sahaya çıktı. Baklan, Bozkurt ilçemize doğru gidiyorum. Gelen haberlerde bizi üzecek, can kaybı haberimiz yok çok şükür. Ben de kapalı alandaydım, hissettik. Biz özetle şu anda Baklan, Bozkurt ve Çardak ilçelerimize doğru gidiyoruz. Ekiplerimiz orada.''





Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik ise açıklamasında "Son durum can kaybı yok. birkaç ufak yaralanma var, çöken evler var. Çöken evlerin altında kalanlar oldu" ifadelerini kullandı.

''YIKILAN EVLER VAR''

Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Hüseyin Öz de ''Yıkılan evler var. Eski kerpiç evlerden. Çatıları yıkılan evler var. İlk defa böyle bir deprem yaşadık'' diye konuştu.



"HASARLI EVLERE GİRMEYİN"

İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Tüysüz, Denizli'de meydana gelen depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Tüysüz, hasarlı evlere girilmemesi gerektiğini ve 5 - 5,5 büyüklüğünde artçı sarsıntıların olabileceğini söyledi. Prof. Dr. Tüysüz'ün açıklamaları şöyle:





"Farklı lokasyonda; bir tanesi İzmir'de bir tanesi de Denizli'nin Baklan yöresinde oldu. Birbiriyle bağlantısı olan iki deprem değil. Baklan'daki az önce olan deprem 6.5 olarak veriliyor. İki tane önemli fay var. Geçmişte de olmuş depremler görülüyor. Bizim açımızdan çok sürpriz olmayan tarzda depremler.

6 önemli bir sarsıntı yapar. Hasar beklenebilir. Özellikle fayın üzerinde bulunan kesimlerde. Bunun arkasından 5 - 5,5 büyüklüğünde depremlerin gelmesi de olasıdır. Hasarlı binalar varsa, bu binalar yetkili kişiler tarafından inceleninceye kadar bu binalara girmemekte yarar görüyorum.

Fayların dağılımına baktığımız zaman bu tip depremlerin olması doğal. Tarihine baktığımız zaman 6 civarında depremlerin mevcut olduğunu görüyoruz."

''ENKAZ ALTINDA İNSANLAR VAR''

NTV muhabiri Merih Ak, canlı yayında depremle ilgili şu bilgiller verdi:

''Yıkılan binalar var, enkaz altında insanlar var. Bölgeye çok sayıda AFAD ekibinin gönderildiği, enkaz altında kalanların vatandaşlar ve belediye çalışanları tarafından çıkarılmaya çalışıldığı elimize ulaşmış durumda. Gerçekten şu anda Bozkurt'ta büyük bir panik havasının yaşandığının altını çizmemizde yarar var.''





AFAD DENİZLİ İL MÜDÜRÜ: TARAMA ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

AFAD Denizli İl Müdürü Ali Etiz, Bozkurt ilçesinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre, can kaybının olmadığını, binalardan önemli bir yıkılma haberinin de kendilerine ulaşmadığını söyledi.

Etiz, Bozkurt merkezli 6 şiddetindeki depremin, bu ilçe ile Çardak arasında çok fazla hissedildiğini, depremin ardından muhtarlarla ilk görüşmeleri yaptıklarını aktardı.

Ali Etiz, "İlk belirlemelere göre, can kaybı ya da önemli bir yıkılma yok, tarama çalışması devam ediyor. AFAD ve jandarma ekipleri, mahalleleri geziyor." dedi.

PROF. DR. NACİ GÖRÜR: 'DÜNYANIN EN AKTİF BÖLGELERİNDEN BİRİ'

Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, paniğe neden olan depremle ilgili şu çarpıcı açıklamalarda bulundu:

''Bozkurt yöresi zaten bir fay ağının üzerinde çok sayıda fay var burada ve bunlar aktif faylar. Bu faylar çok büyük değil. Bu çok beklenen ve olduğunda yer bilimcileri şaşırtmayacak bir bölge. Ayrıca bu bölge Çivril'in güneyinden gelen doğu batı yönlü faylar da buraya geliyorlar. Gerçekten de burası fayların kesiştiği bir köşe başı konumunda. Sık sık deprem olması son derece beklenen bir yer.

Bu bölge sadece Türkiye'nin değil dünyanın da en aktif bölgelerinden biri olarak düşünebiliriz. Bu bölgede sık sık deprem beklenmesi doğal beklenebilir bir şey. Deprem ne kadar sığ olursa yeryüzünde onu o kadar kuvvetli şiddetli hissedersiniz. Sığ bir derinlikte olduğu için yüzeydeki insanların bunu hissetmesi de o kadar fazla olacaktır.'

AK PARTİ DENİZLİ MİLLETVEKİLİ CAHİT ÖZKAN;

Denizlili hemşerilerimize geçmiş olsun diliyorum. Denizli, çok hareketliliğin olduğu belgeler. Maalesef çok ara geçmeden yeni depremlerle karşı karşıya kalıyoruz. 20 Mart'ta Acıpayam'da 5,5 büyüklüğünde depremle karşı karşıya kalmıştık.

Bugün 6,5 şiddetinde bir deprem ile karşı karşıya kaldık. Bu iki bölge jeotermal bölgesidir. İlk yapılan tespitlere göre şu anda valiliğimiz, yerel yöneticilerimiz, büyükşehir belediye başkanımız, AFAD ve Kızılayımız da arama-kurtarma açısından bir sorun olmaması için bölgeye intikal etmek üzereler. Bozkurt'ta 6,5 şiddetinde bir deprem var.

İnşallah herhangi bir can kaybı olmadan, varsa maddi zararlar her şekilde devletimiz tarafından ortadan kaldırılacaktır.