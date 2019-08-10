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  • 10.08.2019 18:52
  • Son Güncelleme: 10.08.2019 18:52

Arefe (arife) günü okunacak dualar! 10 Ağustos faziletleri yapılacak i nelerdir?

10 Ağustos faziletleri yapılacak i nelerdir? Arefe (arife) günü okunacak dualar. Bugün 10 Ağustos Kurban arefesi... 'na kısa süre kala arefe günü yapılacak ibadetler konusunda detayları haberimizde derledik. Hicri takvime göre Zilhicce ayının 9. günü olan arefe günü bugün idrak edilecek. Peki, Arefe günü ne yapılır? 2019 Kurban Bayramı arefe gecesi ibadetleri neler? İşte arefe günü duaları... Arefe günü tutulan oruç bin güne bedeldir, bugün Ramazan ayının son günü olan arefe günü. Peki arefe günü yapılacak ibadetler neler, arefe günü duası ve haberimizde. Müslümanlar Kurban Bayramı'nın öncesinde geçirilen Arefe Günü'nde oruç tutmaya devam ederler. Arefe günü aslen hicri takvime göre, Zilhicce aynın 9. Gününe denk gelen güne verilen addır.

İslam aleminin heyecanla beklediği Kurban Bayramı 11 Ağustos'ta idrak edilecek. Hicri takvime göre Zilhicce ayının 9. günü olan Arefe Günü ise bugün eda edilecek. Arefe Günü, İslam açısından oldukça önemli bir gün. Peki Arefe günü nedir? Arefe gününde Müslümanlar hangi ibadeti yapmalı? Arefe gününün gelmesiyle birlikte vatandaşlar Arefe Günü okunacak duaları araştırıyor. Şimdi vatandaşlar bu mübarek günde Arefe Günü okunacak duaları ve çekilecek tesbihler hakkında internette araştırma yapıyor. İşte Arefe Günü ibadetlerine dair bilinmesi gerekenler.... Resulullahın (sav) bildirdiğine göre: "Günlerin en faziletlisi arife günüdür. Faziletçe cumaya benzer. O, cuma günü dışında yapılan yetmiş hacdan faziletlidir. Duaların en faziletlisi de arife günü yapılan duadır. İşte arefe günü okunacak dualar yapılacak ibadetler çekilecek tesbihler haberimizde

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