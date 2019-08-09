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  • Son Güncelleme: 09.08.2019 23:56

sınırına askeri sevkiyat

sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy 'nın Akçakale ve Suruç ilçesine ulaştı. Konvoya jandarma ve polis trafik ekipleri eşlik etti.

Suriye sınırına askeri sevkiyat

sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy 'nın Akçakale ve Suruç ilçesine ulaştı.

'deki farklı birliklerden gönderilen üzerleri brandayla kapatılmış roketatar sistemi bulunan tank ve mühimmat yüklü tırlardan oluşan 15 araçlık konvoy, Akçakale ve Suruç ilçesine giriş yaptı.



Güvenlik önlemleri altında ilçe merkezlerine geçen araçların sınır hattındaki askeri birliklerde konuşlanacağı öğrenildi.

Konvoya jandarma ve polis trafik ekipleri eşlik etti.


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