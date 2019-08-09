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  • 09.08.2019 16:06
  • Son Güncelleme: 09.08.2019 16:45

: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan 'deki depremle ilgili flaş açıklamalar

haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'de dün meydana gelen depremde 976 binanın hasar gördüğünü, bunlardan 108'inin ağır hasarlı olduğunu açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dün merkezli 6 büyüklüğündeki depremden en fazla etkilenen Bozkurt ile Çardak ilçelerinde incelemelerde bulundu. Deprem bölgesindeki son durum hakkında bilgi veren Bakan Kurum, depremzedeler için 250 konut yapılacağını söyledi.

Bakan Kurum konu hakkında şu açıklamaları yaptı:
"Denizli'de dün meydana gelen deprem sebebiyle incelediğimiz 976 binanın 108'i ağır hasarlı, 868'i de hafif hasarlı durumda. Ağır hasarlı binaların yıkımına bir an önce başlayacağız.

5-6 AY İÇİNDE KONUTLAR TESLİM EDİLECEK
Bozkurt ve Çardak belediyelerimize nakdi yardım yapacağız. Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 150 konut ve cami inşaatını başlatıyoruz. Çardak'ta 100 konut yapılacak.En geç ay sonunda inşaat sürecinin başlamasıyla birlikte 5-6 ay içinde bu konutları tamamlayıp hak sahibi vatandaşlarımıza vereceğiz"

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