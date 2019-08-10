11 Ağustos bayram namazı saati ve vakti! Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il bayram namazı saatleri. Kurban Bayramı namazına artık sayılı saatler kaldı. Bu bağlamda bayram namazı saatleri bayahı merak ediliyor. Bayram; Allah'ı bir, Peygamberi bir, Kitabı bir, aynı kıbleye yönelen, aynı heyecanı taşıyan Müslümanların sevinçlerini paylaştığı mukaddes bir gündür. Müminler; Allah'ın emrini yerine getirmek maksadıyla, bir ay boyunca imsak vaktinden aksama kadar en tabii hakları olan yemeyi, içmeyi terk ederek insani adeta melekleştiren oruç ibadetinin manevi zevkini duyarlar. Kurban Bayramı yapılacak ibadetler insanların merakını çekiyor. 4 gün sürece kurban bayramı boyunca yapılacak pek çok ibadet vardır. Bir kimsenin kurban kesmekle yükümlü sayılması için bulunması gereken şartlara kurbanın vücûb şartları denilir. Kurban kesmenin sünnet oldu- ğunu söyleyenlere göre ise bunlar sünnet oluşun şartlarıdır.

İSTANBUL'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

İstanbul'da Kurban Bayramı namazı 06.47'de kılınacak.

ANKARA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Ankara'da Kurban Bayramı namazı 06.33'te kılınacak.

İZMİR'DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

İzmir'de Kurban Bayramı namazı 06.58'de kılınacak.

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Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

Adana bayram namazı saati: 06.27

Adıyaman bayram namazı saati: 06.14

Afyon bayram namazı saati: 06.44

Ağrı bayram namazı saati: 05.53

Aksaray bayram namazı saati: 06.31

Amasya bayram namazı saati: 06.20

Ankara bayram namazı saati: 06.33

Antalya bayram namazı saati: 06.46,

Ardahan bayram namazı saati: 05.52,

Artvin bayram namazı saati: 05.55,

Aydın bayram namazı saati: 06.56,

Balıkesir bayram namazı saati: 06.53,

Bartın bayram namazı saati: 06.33,

Batman bayram namazı saati: 06.03,

Bayburt bayram namazı saati: 06.03,

Bilecik bayram namazı saati: 06.44,

Bingöl bayram namazı saati: 06.04,

Bitlis bayram namazı saati: 05.58,

Bolu bayram namazı saati: 06.37,

Burdur bayram namazı saati: 06.47,

Bursa bayram namazı saati: 06.48,

Çanakkale bayram namazı saati: 06.59,

Çankırı bayram namazı saati: 06.29,

Çorum bayram namazı saati: 06.24,

Denizli bayram namazı saati: 06.51,

Diyarbakır bayram namazı saati: 06.06,

Düzce bayram namazı saati: 06.38,

Edirne bayram namazı saati: 06.56,

Elazığ bayram namazı saati: 06.09,

Erzincan bayram namazı saati: 06.07,

Erzurum bayram namazı saati: 05.59,

Eskişehir bayram namazı saati: 06.43,

Gaziantep bayram namazı saati: 06.19,

Giresun bayram namazı saati: 06.09,

Gümüşhane bayram namazı saati: 06.06,

Hakkari bayram namazı saati: 05.53,

Hatay bayram namazı saati: 06.25,

Iğdır bayram namazı saati: 05.48,

Isparta bayram namazı saati: 06.45,

İstanbul bayram namazı saati: 06.47,

İzmir bayram namazı saati: 06.58,

Kahramanmaraş bayram namazı saati: 06.20,

Karabük bayram namazı saati: 06.32,

Karaman bayram namazı saati: 06.36,

Kars bayram namazı saati: 05.51,

Kastamonu bayram namazı saati: 06.27,

Kayseri bayram namazı saati: 06.24,

Kırıkkale bayram namazı saati: 06.31,

Kırklareli bayram namazı saati: 06.53,

Kırşehir bayram namazı saati: 06.29,

Kilis bayram namazı saati: 06.21,

Kocaeli bayram namazı saati: 06.43

Konya bayram namazı saati: 06.37,

Kütahya bayram namazı saati: 06.45,

Malatya bayram namazı saati: 06.13,

Manisa bayram namazı saati: 06.57,

Mardin bayram namazı saati: 06.05

Mersin bayram namazı saati: 06.30

Muğla bayram namazı saati: 06.55

Muş bayram namazı saati: 06.00

Nevşehir bayram namazı saati: 06.28

Niğde bayram namazı saati: 06.29

Ordu bayram namazı saati: 06.11

Osmaniye bayram namazı saati: 06.24

Rize bayram namazı saati: 06.01

Sakarya bayram namazı saati: 06.41

Samsun bayram namazı saati: 06.17

Siirt bayram namazı saati: 06.00

Sinop bayram namazı saati: 06.21

Sivas bayram namazı saati: 06.17

Şanlıurfa bayram namazı saati: 06.13

Şırnak bayram namazı saati: 05.58

Tekirdağ bayram namazı saati: 06.53

Tokat bayram namazı saati: 06.18

Trabzon bayram namazı saati: 06.04

Tunceli bayram namazı saati: 06.07

Uşak bayram namazı saati: 06.49

Van bayram namazı saati: 05.53

Yalova bayram namazı saati: 06.46

Yozgat bayram namazı saati: 06.25

Zonguldak bayram namazı saati: 06.35





BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Bayram namazı iki rekattır.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" veya aynı şekilde "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir.

Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

1. REKAT

Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur,

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 2. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 4. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. REKAT

İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

KURBAN BAYRAMI İBADETLERİ

Kurban Bayramı yapılacak ibadetler insanların merakını çekiyor. 4 gün sürece kurban bayramı boyunca yapılacak pek çok ibadet vardır. İşte Kurban Bayramı'nda yapılacak ibadetler;

– İhlas Suresi hatmi yapmak: Bayram boyunca 1000 kez İhlas Suresi okuyarak İhlas Hatmi yapmak bayramdan alınacak fazileti atlayacaktır.

– Kurban kesmek: Durumu olan herkese vacip olan bu ibadet, Kurban Bayramı'nın sebebidir.

– Namaz kılmak: Kurban Bayramı sabahı milyonlarca Müslüman bayram namazına kalkacak. Bayram namazı dışında kaza ve nafile namazlar kılmak da son derece önemlidir.

– Teşrik Tekbiri getirmek: Bu sabah namazından sonra Kurban Bayramı'nın 4. günü ikindi namazına kadar teşrik tekbirleri getirmek vaciptir.

– Tövbe ve İstiğfar etmek: Tüm önemli dini günlerde olduğu gibi, Kurban Bayramı boyunca Cenab-ı Hak'tan günahlar için af dilemek, günahlardan tövbe etmek ve istiğfar etmek önemlidir.

– Fakir-fukaraya yardım etmek: Kurban etini ihtiyaç sahiplerine pay etmek de bu bayramın önemli amaçlarından biridir.

–Müslümanlar arası bağları güçlendirmek: Eş,dost, akraba ziyaretleri ile Mü'minler arası bağların güçlenmesi bayramların manevi yönünü canlandıracaktır.

BAYRAMIN ÖNEMİ NEDİR?

Bayram; Allah'ı bir, Peygamberi bir, Kitabı bir, aynı kıbleye yönelen, aynı heyecanı taşıyan Müslümanların sevinçlerini paylaştığı mukaddes bir gündür. Müminler; Allah'ın emrini yerine getirmek maksadıyla, bir ay boyunca imsak vaktinden aksama kadar en tabii hakları olan yemeyi, içmeyi terk ederek insani adeta melekleştiren oruç ibadetinin manevi zevkini duyarlar."Düşmanla savaşın küçük cihat, nefisle savasın büyük cihat" olarak kabul edildiği bu mücadelede mü'minler büyük bir zafer kazanarak kulluk imtihanında gösterdikleri basarının sevincini taşırlar. Çok mübarek bir gün olan bayramda, kutsal mekânlar olan camilerde topluca ibadet etmenin suruna eren Müslümanların arsa yükselen tekbir sesleri, kalbilerimizdeki imanın açık bir delili, yan yana gelerek. Omuz omuza vererek cemaat halinde kılınan bayram namazları Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliğin en güzel göstergesidir.

KURBAN HÜKÜMLÜLÜĞÜ

Bir kimsenin kurban kesmekle yükümlü sayılması için bulunması gereken şartlara kurbanın vücûb şartları denilir. Kurban kesmenin sünnet oldu- ğunu söyleyenlere göre ise bunlar sünnet oluşun şartlarıdır. Bir kimsenin kurban kesmekle yükümlü olabilmesi için dört şart aranır:

1. Müslüman olmak.

2. Akıllı ve bulûğa ermiş olmak.

3. Mukim olmak, yani yolcu olmamak.

4. Belirli bir malî güce sahip bulunmak.

Gayri müslimler öncelikli olarak imanla mükellef olup ancak iman ettikten sonra ibadetleri ifa etmeye ehil sayılırlar. Bu sebeple, bir kimsenin kurban kesmekle yükümlü tutulabilmesi, daha doğrusu böyle bir ibadeti ifaya ehil sayılabilmesi için müslüman olması gerekir. Bu kural bütün ibadetler için geçerlidir. Hanefîler'den Ebû Hanîfe ve Ebû Yûsuf ile Mâlikî ve Hanbelî mezheplerine göre kurbanla yükümlü sayılmak için akıl ve bulûğ şart olmayıp gerekli malî güce sahip olan küçük çocuklar ve akıl hastaları adına kanunî temsilcileri tarafından kurban kesilmesi gerekir. Bu fakihler kurbanın malî bir ibadet oluşu ve başta fakirler olmak üzere üçüncü şahısların hakkının gözetilmesi hususunu ön planda tutmuşlardır.

Hanefî fakihlerinden İmam Muhammed'e ve Şâfiîler'e göre kurban mü- kellefiyeti için akıl ve bulûğ şarttır. Hanefî mezhebinde bu konuda fetva İmam Muhammed'in görüşüne göre verilmiş ve tatbikatta bu görüş ağırlık kazanmıştır. Bu son görüşün ilk bakışta, üçüncü şahısların yani kurban etinden yararlanacak ihtiyaç sahiplerinin haklarını göz ardı ettiği ileri sürü- lebilirse de, ehliyetsiz ve eksik ehliyetli kimselerin mal varlığının korunması ve gerekli tedbirler alınarak onlara daha güvenli bir gelecek hazırlanması açısından isabetli olduğu da söylenebilir. Çünkü çocuk ve akıl hastasının haklarının istikbale mâtuf olarak korunması, kanunî temsilciler için hukukî ve dinî bir sorumluluktur. Böyle bir kaygının söz konusu olmadığı durumlarda kanunî temsilcilerinin zengin çocuklar ve ehliyetsizler adına kurban kesmesi güzel bir davranış olur.

Kurban Bayramı önemi ve fazileti haberimizde. İslam dininde Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramıdır olmak üzere iki bayram bulunmaktadır. Kurban kesmenin tarihi Hz. Adem (a.s.) dönemine kadar uzanmaktadır. Yüce Allah'ın kelamı olan Kur'an-ı Kerim'de Yahudilik ve Hıristiyanlık'ta da kurban kesmeye işaretler bulunmaktadır.