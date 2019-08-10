Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir (İl il Kurban Bayramı namazı saatleri 2019)

Tüm yurtta Kurban Bayramı'na kavuşmanın heyecanı yaşanıyor. Milyonlarca Müslüman, Kurban Bayramı'nın ilk günü kılınacak bayram namazı için camilere koşmaya hazırlanıyor. Bayram namazı saatleri de bayrama bir gün kala en çok araştırılan konuların başında geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, bayram namazının saat kaçta olduğunu merak eden vatandaşlar için il il bayram namazı saatlerini duyurdu. Peki İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Antalya, Konya ve Diyarbakır gibi illerde bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı verileriyle 81 ilde bayram namazı saatleri...

10.08.2019 11:48 - Son Güncelleme: 10.08.2019 11:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





