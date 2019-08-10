GaleriYaşam

Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir (İl il Kurban Bayramı namazı saatleri 2019)

Tüm yurtta Kurban Bayramı'na kavuşmanın heyecanı yaşanıyor. Milyonlarca Müslüman, Kurban Bayramı'nın ilk günü kılınacak bayram namazı için camilere koşmaya hazırlanıyor. Bayram namazı saatleri de bayrama bir gün kala en çok araştırılan konuların başında geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, bayram namazının saat kaçta olduğunu merak eden vatandaşlar için il il bayram namazı saatlerini duyurdu. Peki İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Antalya, Konya ve Diyarbakır gibi illerde bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı verileriyle 81 ilde bayram namazı saatleri...

10.08.2019 11:48 - Son Güncelleme: 10.08.2019 11:48
Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir (İl il Kurban Bayramı namazı saatleri 2019)

Diyanet, 2019 Kurban Bayramı namazı saat bilgisini paylaştı. Peki, Kurban Bayramı namazı saati kaçta? İstanbul ve Ankara'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il 2019 bayram namazı vakitleri...

(Alfabetik sıraya göre sıralanmıştır)

Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir (İl il Kurban Bayramı namazı saatleri 2019)

Adana: 06.27

Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir (İl il Kurban Bayramı namazı saatleri 2019)

Adıyaman: 06.14

Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir (İl il Kurban Bayramı namazı saatleri 2019)

Afyon: 06.44

Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir (İl il Kurban Bayramı namazı saatleri 2019)

Ağrı: 05.53

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Müge Anlı'da Ecrin Bebek'in katili kim? İşte çözülen cinayetler ve olaylar!
Müge Anlı'da Ecrin Bebek'in katili kim? İşte çözülen cinayetler ve olaylar!