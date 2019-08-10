Senenin ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı Müslüman alemi tarafınca büyük bir heyecanla bekleniyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2019 yılı Dini Günler takvimi önceden yayınlanmıştı. Şimdi milyonlarca vatandaş Kurban Bayramı ne zaman, hangi günler idrak edilecek sorusuna yanıt arıyor. Peki, Kurban Bayramı tatili kaç gün? Tatil beklentisi olanları üzecek bir izahat da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan geldi . Peki kurban bayramı 9 gün olacak mı? Kurban Bayramı tatilinin uzatılıp uzatılmayacağına dair henüz resmi bir izahat yapılmadı. Açıklama vardığında haberimizin içinde yer alacak. Kültür ve turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla ilgili sonucun kabineye ilişkin olduğunu söylemiş oldu. Turizmciler için bayramın 9 gün olmasının bir şey ifade etmediğini söyleyen Ersoy, otellerin çoğunluğunun dolu olduğunu açıkladı.