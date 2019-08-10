İstanbul kurban kesim yerleri nerede? İBB kurbanlık kesim yerleri. Kurban Bayramına sayılı günler kaldı. Kurban bayramı (Zilhicce ayı) aynı zamanda hac ibadetinin yapıldığı bir ay. İstanbullu vatandaşlar kurbanlıklarını kesmek için İBB'nin belirlediği alanları araştırmaya başladı. İşte İstanbul kurban kesim yerleri nerede? İBB kurbanlık kesim yerleri 2019! Merak edilen detaylar haberimizde... Bir kimsenin kurban kesmekle yükümlü sayılması için bulunması gereken şartlara kurbanın vücûb şartları denilir. Kurban kesmenin sünnet oldu- ğunu söyleyenlere göre ise bunlar sünnet oluşun şartlarıdır. Sözlükte "yaklaşmak, Allah'a yakınlık sağlamaya vesile olan şey" anlamına gelen kurban, dinî bir terim olarak, "ibadet maksadıyla belirli bir vakitte belirli şartları taşıyan hayvanı usulünce boğazlamak, ya da bu şekilde boğazlanan hayvan" demektir.