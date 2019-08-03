

Balıkesir'de 5 kişinin hayatını kaybettiği otobüs faciasının ardından bugün saat 00.30 sıralarında İzmir - Çeşme Otoyolu üzerinde seyir halindeki bir tur otobüsünde yangın çıktı.

İddiaya göre, Kemal Çetin (28) yönetimindeki 35 AFT 980 plakalı tur otobüsü İzmir yönünden Çeşme istikametine seyir halinde olduğu sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle, otobüsün arka kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Sürücüsünün yol kenarına çektiği otobüs, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.





Yapılan çalışmalar sonucunda, otobüsteki yangın tamamen söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, tur otobüsü kullanılamaz hale geldi. Öte yandan, olay sırasında tur otobüsünde yolcu olmadığı öğrenildi.

Yangın başladığı sırada otobüste bulunan Güngör Bulut, olay sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, turizmcilikle uğraştıklarını ve Çeşme'ye yolcu almaya gittiklerini söyledi.





Yangın sırasında şans eseri otobüste yolcu bulunmadığını kaydeden Bulut, "Her şey normaldi. 10 yıldır yakıt aldığımız yerden mazot aldık ve İzmir'den yola çıktık. Duman, koku olunca durduk, kaputu açtık. Alev almaya başlayınca söndürmeye çalıştık. Yoldan geçenler de yardım etti. Otobüste yolcu yoktu. Zarar mala geldi, Allah'tan cana bir şey olmadı." dedi.





Jandarma ekipleri, bölge trafiğinde sorun yaşanmaması amacıyla olay yerinde önlem aldı.

