Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 6 saat Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kaldıktan sonra Kısıklı'da bulunan konutuna gitti. Bakırköy'de açılış programlarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 15.45 sıralarında Dolmabahçe Çalışma ofisine geldi.
YAKLAŞIK 6 SAAT DOLMABAHÇE OFİSİ'NDE KALDI
Yaklaşık 6 saat burada kalan Cumhurbaşkanı saat 22.00'da ofisten ayrılarak Kısıklı'da bulunan konutuna gitti.
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