Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre; 52 yaşındaki evli CHP'li Edirne milletvekili Okan Gaytancıoğlu ile sanat öğretmeni Özlem Feraye Önder'in eskilere dayanan bir arkadaşlıkları vardı. İkilinin 2017'de yeniden başlayan görüşmeleri kısa süre sonra gönül ilişkisine dönüştü. İnternet aracılığıyla gerçekleşen sanal görüşmeleri, iddiaya göre Özlem Feraye Önder gizlice kayıt altına aldı. Geçen yıl Milletvekili Gaytancıoğlu, artık görüşmek istemediğini kadın öğretmene iletti. Ayrılmak istemediğini ve aşık olduğunu ileri süren Önder, kanser hastası olduğunu iddia ederek elindeki çıplak görüntülerle şantaj yapmaya başladı. Savcıya başından geçenleri anlatan Okan Gaytancıoğlu, iddianame dosyasına da giren ifadesinde özetle şunları anlattı: "2017'de TBMM'ye geldi. Kendisini tanıttı. Eski arkadaşım olması nedeniyle kendisini kabul ettim. Kızı Ebru Özge Kaya için öğretmenlik sınavlarında yardımcı olmamı istedi. Yardımcı olamayacağımı söyledim. Sohbet biraz uzadı ve dışarı yemek yemeğe çıktık. Yemeğin sonrasında bir otele geçtik ve burada cinsel ilişkiye girdik. Daha sonra da birkaç kez beni arayıp davet etti. Bu buluşmaların bazılarında cinsel ilişki oluyordu. Bu görüşmelerin devamında Özlem, kanser hastası olduğunu, benim yanımda kalmasının gerektiğini, bana aşık olduğunu, benden ayrılırsa hastalığının ilerleyeceğini, eşinin birlikteliğimizi öğrenmesi halinde durumun kötü olabileceğini söyleyerek üstü kapalı bir şekilde beni tehdit etti."



*Özlem Feraye Önder ve kızı



'SOSYAL MEDYA ŞİFRELERİMİ BİLİR'

Gaytancıoğlu'nun iddiasına göre Özlem Feraye Önder, elinde cinsel içerikli görüntülerinin olduğunu bu görüntüleri eşine göstereceğini, kendisini mecliste işe almaması halinde sosyal medyada da paylaşacağı şantajında bulundu. CHP'li milletvekili, ilk etapta tehdit ve şantajlara aldırış etmese de sonradan işin ciddiyetini anlayınca Özlem Feraye Önder'i Kasım 2018'de yanına 'danışman' olarak işe almak zorunda kaldı. Milletvekili Gaytancıoğlu, ifadesinin devamında şunları anlattı: "Cinsel içerikli görüntüleri yayacağından bahisle beni tehdit etti. Kendisi bunları yapabilecek kabiliyettedir. Danışmanım olması sebebiyle tüm sosyal medya hesaplarımın şifreleri kendisinde mevcuttur. Bu dönem içerisinde beni fazlaca kıskanmaya başlamıştı. Hatta sosyal medya hesaplarımı inceleyerek kendi takdirine göre hesabımda bulunan kadın takipçileri takipten çıkartıyordu..." İddiaya göre Önder, 2019'da milletvekilini kalmış olduğu misafirhaneye çağırdı. İkili misafirhanede birlikteyken Feraye Önder'in eşi Ömer Önder onları gördü. Ömer Önder, karısıyla cinsel birliktelik yaşayıp yaşamadıklarını sorması üzerine Gaytancıoğlu, itiraf etmek durumunda kaldı. Gaytancıoğlu "Bu olayın ertesi gününde Özlem Feraye, benden eşi Ömer Önder için 250 bin TL istedi. Bu parayı Ömer'e vereceğini ve Ömer'in kendisini rahat bırakacağını aksi halde bana zarar vereceğini, ilişkimizi yayabileceğini hatta kızım Cansu'ya zarar verebileceğini söyledi. Ben de şeref ve haysiyetimi korumak ve kızıma zarar gelmesini önlemek için Ömer Önder'in hesabına makbuzlarda da görüleceği gibi 130 bin TL gönderdim." Feraye Önder, şantajlarını devam ettirerek bu kez de kızı Ebru Özge Kaya'yı geçen 17 Haziran'da danışman olarak işe aldırdı. Milletvekili, 4 Temmuz'da Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek şikayette bulundu. Yapılan soruşturmanın ardından Özlem Feraye Önder ve kocası Ömer Önder hakkında 24 Temmuz'da "şantaj" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle Asliye Ceza Mahkemesine dava açıldı.



MECLİS'TEKİ ODASINDAN KAÇTI

3 Temmuz'da TBMM'ye giden Feraye Önder, Gaytancıoğlu'na "Odana gideceğim" diyerek rezalet çıkartacağını söyledi. Gaytancıoğlu, odasına gelmemesini dışarıda bir yerde buluşabileceklerini söylese de Önder, bu teklifi reddetti. Gaytancıoğlu, hemen odasını terk ederek Meclis'ten ayrıldı.



'BORÇ KARŞILIĞI PARA ALDIK' YALANI

Özlem Feraye Önder ve kocası Ömer Önder, şantaj ve şantajla alınan 130 bin TL'nin verilen borç karşılığında alındığını iddia etse de savcılıkça yapılan dijital incelemede şantaj içerikli mesajların olduğu tespit edildi.

Sabah