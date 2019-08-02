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  • Son Güncelleme: 02.08.2019 14:49

Son dakika: Balıkesir'de ı: Çok sayıda ölü var

Son dakika... Balıkesir'e 30 kilometre uzaklıkta bulunan Gökçeyazı Mahallesinde yolcu ünde çıktı. Haber'in haberine göre, yangında biri çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

Balıkesir'de otobüs yangını: Çok sayıda ölü var

Balıkesir'in Gökçeyazı kırsalında yolcu ünde bilinmeyen bir nedenle çıktı. Otobüsün içinde insanların olduğu bilgisi verildi. Otobüs yangınına, polis ekipleri, 112 ambulansları ve Balıkesir Büyükşehir Belediye itfaiye ekipleri müdahale ediyor.


Haber'in haberine göre, yangında biri çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

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