Son dakika haberine göre Bursa-İzmir karayolunda yolcu otobüsünde yangın çıktı. Yangının motor kısmından başladığı bildirildi. Ekipler yangını söndürmek için müdahale ediyor. Son dakika haberine göre Bursa-İzmir karayolunda yolcu otobüsünde yangın çıktı. Yangının motor kısmından başladığı bildirildi. Ekipler yangını söndürmek için müdahale ediyor. Ayrıntılar geliyor...
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