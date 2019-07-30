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  • Son Güncelleme: 30.07.2019 18:00

Son dakika: AYM'den "" kararı ile ilgili açıklama

Son dakika haberine göre Terör örgütü PKK ve destekçilerini sevindiren skandal bir karara imza atan , "" olarak bilinen bilinen bildiriye imza atan akademisyenler ile ilgili verdiği karar hakkında bir açıklama yaptı. Açıklamada Anayasa Mahkemesi, "bildirinin içeriğine katılmasak da bu sözler ifade özgürlüğü kapsamındadır." ifadelerini kullandı.

AYM'den Barış Bildirisi kararı ile ilgili açıklama

Terör örgütü PKK ve destekçilerini sevindiren skandal bir karara imza atan her kelimesi tartışmalı bir açıkla daha yaptı.

Anayasa Mahkemesi, "Barış Bildirisi" olarak bilinen bilinen bildiriye imza atan akademisyenler ile ilgili verdiği karar hakkında bir açıklama yaptı. Açıklamada Anayasa Mahkemesi, "bildirinin içeriğine katılmasak da bu sözler ifade özgürlüğü kapsamındadır." dedi.

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