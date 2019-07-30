Terör örgütü PKK ve destekçilerini sevindiren skandal bir karara imza atan Anayasa Mahkemesi her kelimesi tartışmalı bir açıkla daha yaptı.

Anayasa Mahkemesi, "Barış Bildirisi" olarak bilinen bilinen bildiriye imza atan akademisyenler ile ilgili verdiği karar hakkında bir açıklama yaptı. Açıklamada Anayasa Mahkemesi, "bildirinin içeriğine katılmasak da bu sözler ifade özgürlüğü kapsamındadır." dedi.

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