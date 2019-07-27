CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi'nin sözde barış bildirisine imza atan akademisyenlerle ilgili aldığı skandal karara destek verdiğini açıkladı.

AYM'NİN KARARINI DOĞRU BULUYORUM

Devlete katil demenin önünü açan bu skandal karar büyük tepki toparken, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu ise bu skandal kararı olumlu karşıladığını açıkladı. Kılıçdaroğlu, "Karar doğru ama 1 oy farkla alınması demokrasi için kaygı verici" dedi.

TERÖRLE MÜCADELEYE "KIYIM" DEMİŞLERDİ

Terör örgütü PKK, Temmuz 2015'ten sonra Doğu ve Güneydoğu'da kazdığı çukurlar ve tuzakladıkları bombalarla sivil-asker ayrımı yapmadan saldırılar düzenlemiş, 793 güvenlik görevlisi şehit olmuş, 300'den fazla sivil hayatını kaybetmişti. Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK'ya yönelik "çukur" adı verilen operasyonlar düzenleyerek bu bölgeleri terörden temizlemişti. "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" adıyla Ocak 2016'da hazırlanan metin, PKK'nın ülke güvenliğini ve birliğini tehlikeye attığı bir dönemde kaleme alınmış ve bin 128 akademisyen bildiriye imza atmıştı. Bildiride, güvenlik güçlerinin, terör örgütüne karşı yürüttüğü mücadele "devlet katliamı" olarak nitelendirilmişti.



SKANDAL BİLDİRİ YOĞUN TEPKİ ALMIŞTI!

Halkın güvenliğini sağlamaya yönelik güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlarda yüzlerce şehidin verildiği bir dönemde yayımlanan bildiri yoğun tepki almıştı.