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  • 29.07.2019 22:58
  • Son Güncelleme: 29.07.2019 23:40

1071 akademisyenden 'nin 'hak ihlali' kararına tepki: terörü meşrulaştıramaz

Genel Kurulu, devleti katliam yapmakla suçlayan bildiriyi imzaladıkları gerekçesiyle, ‘Silahlı terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan cezalandırılan 10 akademisyenin ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermesi tepki büyüyor. Bin 71 akademisyen, terör propagandasına cezayı hak ihlali gören Anayasa Mahkemesi kararına karşı bildiri hazırladı. Bin 71 akademisyenin bildirisinde, "Anayasa Mahkemesi terörü meşrulaştıramaz. Bu karar şehit ve gazilerimizin hatırasını zedelemiş, maşeri vicdanı yaralamıştır. Terörle mücadele ettiği için devleti suçlayan açıklamalar yapmak dünyanın hiçbir ülkesinde ifade özgürlüğü olarak değerlendirilmez" denildi.

Genel Kurulu, devleti katliam yapmakla suçlayan bildiriyi imzaladıkları gerekçesiyle, 'Silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan cezalandırılan 10 akademisyenin ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermesi tepki büyüyor.

"ANAYASA MAHKEMESİ TERÖRÜ MEŞRULAŞTIRAMAZ"
Bin 71 akademisyen, terör propagandasına cezayı hak ihlali gören Anayasa Mahkemesi kararına karşı bildiri hazırladı ve "Anayasa Mahkemesi terörü meşrulaştıramaz" ifadeleri kullanıldı.

Bin 71 akademisyenin imzaladığı bildiride; sözde "barış bildirisi" adı altında terör örgütü propagandası yapan bazı akademisyenlerin ceza almalarını "hak ihlali" gören Anayasa Mahkemesi'nin skandal bir karara imza attıklarına dikkat çekilerek, "Bu karar şehit ve gazilerimizin hatırasını zedelemiş, maşeri vicdanı yaralamıştır" denildi.

"ANAYASA MAHKEMESİ'NİN KARARI, TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARŞI ETKİN OPERASYONLARIN GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ BİR DÖNEMDE ALINMASI DİKKAT ÇEKİCİ"
"Anayasa Mahkemesi terörü meşrulaştıramaz" başlıklı bildiride; şöyle denildi:
"Terörle mücadele ettiği için devleti suçlayan açıklamalar yapmak dünyanın hiçbir ülkesinde ifade özgürlüğü olarak değerlendirilmez. Bu kararın, terör örgütlerine karşı etkin operasyonların gerçekleştirildiği bir dönemde alınması ise ayrıca dikkat çekicidir.

Aşağıda imzası bulunan biz akademisyenler, terörle mücadeleyi sekteye uğratmayı ve ülkemizi karalamayı amaçlayan her türlü kurum, organizasyon ve inisiyatifin karşısında olduğumuzu ve olmaya devam edeceğimizi beyan ediyoruz.

Türk milleti adına karar vermekle yetkili kılınan Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının adalete ve kamu vicdanına aykırı olmaması gerektiğine inanıyor, bu yanlış kararda imzası bulunanları kınıyoruz."

DEVLETİ KATLİAM YAPMAKLA SUÇLAMIŞLARDI!
Aralarında CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu'nun da bulunduğu bin 128 akademisyen, Sur, Cizre ve Silopi'de terör örgütü 'nın çukur eylemleri sonrası gerçekleştirilen operasyonlarında devleti katliam yapmakla suçlamış ve 793 şehit verdiğimiz hendek operasyonları başladığı sırada "Devlet Katliam yapıyor" başlıklı bildiriyi yayınlamıştı. Söz konusu metin, 11 Ocak 2016 tarihinde yayınlanmıştı.

BAŞSAVCILIK: METNİN ÖZ İTİBARİYLE PKK'NIN YAYINLADIĞI BİLDİRİLERDEN BİR FARKI YOK
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede; metnin öz itibariyle PKK'nın yayınladığı bildirilerden bir farkının olmadığı; insan haklarını savunmayıp insan haklarını ihlal eden PKK'nın müdafaasını ve propagandasını yaptığı; bildiri başlığının, katliam, işkence ve sürgün gibi kelime veya kavramların bilinçli olarak seçilerek özellikle metin içerisinde kullanıldığı ve vurgulandığına dikkat çekildi.

İddianamede; akademisyenlerin imzaladığı bildiride, bölgede yaşanan olayların sorumlusu ve faili terör olan örgütü PKK/KCK'nın cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerinin meşrulaştırılmaya çalışıldığı yöntem ve ifadelerin teşvik edildiği, yabancı devletlerin dikkatinin çekilerek Türkiye'nin iç işlerine müdahale ettirmeyi amaçladığı ifade edildi.

KENAN KIRAN / SABAH

"İMZASI OLANLARI KINIYORUZ"
Bildiride, şehit ve gazilerin hatırasının zedelendiği belirtilerek, "Terörle mücadele ettiği için devleti suçlayan açıklamalar yapmak dünyanın hiçbir ülkesinde ifade özgürlüğü olarak değerlendirilmez. Bu kararın, terör örgütlerine karşı etkin operasyonların gerçekleştirildiği bir dönemde alınması ise ayrıca dikkat çekicidir. Aşağıda imzası bulunan biz akademisyenler, terörle mücadeleyi sekteye uğratmayı ve ülkemizi karalamayı amaçlayan her türlü kurum, organizasyon ve inisiyatifin karşısında olduğumuzu ve olmaya devam edeceğimizi beyan ediyoruz. Türk milleti adına karar vermekle yetkili kılınan Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının adalete ve kamu vicdanına aykırı olmaması gerektiğine inanıyor, bu yanlış kararda imzası bulunanları kınıyoruz" denildi.

1071 akademisyen, terör propagandasına cezayı hak ihlali gören anayasa mahkemesi kararına karşı bildiri imzaladı

Unvan

Ad-Soyad

1

Dr.

A. Ekrem Arıtan

2

Dr.

A.Talat İnan

3

Dr.

Abdul Vahap Korkmaz

4

Prof. Dr.

Abdulhalik Karabulut

5

Prof. Dr.

Abdulhaluk Mehmet Çay

6

Dr.

Abdulkader Alwer

7

Prof. Dr.

Abdulkadir Emeksiz

8

Doç. Dr.

Abdulkadir Turgut

9

Prof. Dr.

Abdullah Çağlar

10

Dr.

Abdullah Çağman

11

Dr.

Abdullah Çakmak

12

Doç. Dr.

Abdullah Demirtaş

13

Prof. Dr.

Abdullah Erdem

14

Prof. Dr.

Abdullah Eryavuz

15

Prof. Dr.

Abdullah Keskin

16

Prof. Dr.

Abdullah Kızılcık

17

Doç. Dr.

Abdullah Temizkan

18

Dr.

Abdurrahman Ateş

19

Doç. Dr.

Abdurrahman Bozkurt

20

Prof. Dr.

Abdurrahman Karabulut

21

Dr.

Abdussamet Bakkaloğlu

22

Dr.

Abdülgani Şahin

23

Prof. Dr.

Abdülhamit Birışık

24

Prof. Dr.

Abdülhamit Tüfekçioğlu

25

Prof. Dr.

Abdülkadir Ömer

26

Dr.

Abdülkadir Yeler

27

Doç. Dr.

Abdülkerim Çalışkan

28

Prof. Dr.

Abdülmecit Türüt

29

Prof. Dr.

Abityaşar Koçak

30

Doç. Dr.

Abuzer Acar

31

Dr.

Adem Poyraz

32

Prof. Dr.

Afitap İçağasıoğlu

33

Doç. Dr.

Ahmet Akçay

34

Prof. Dr.

Ahmet Akın

35

Prof. Dr.

Ahmet Ali Gazel

36

Prof. Dr.

Ahmet Altıntaş

37

Dr.

Ahmet Altun

38

Dr.

Ahmet Ayhan Koyuncu

39

Doç. Dr.

Ahmet Baytok

40

Dr.

Ahmet Büyükben

41

Dr.

Ahmet Çetkin

42

Prof. Dr.

Ahmet Demirok

43

Dr.

Ahmet Deniz

44

Dr.

Ahmet Edi

45

Prof. Dr.

Ahmet Fevzi Baba

46

Dr.

Ahmet Gürhanlı

47

Prof. Dr.

Ahmet Hakkı Turabi

48

Dr.

Ahmet Helvacı

49

Dr.

Ahmet İnkaya

50

Doç. Dr.

Ahmet Karaman

51

Doç. Dr.

Ahmet Katılmış

52

Prof. Dr.

Ahmet Kavas

53

Prof. Dr.

Ahmet Koç

54

Doç. Dr.

Ahmet Kürşat Ersöz

55

Prof. Dr.

Ahmet Mete Saatçı

56

Dr.

Ahmet Mutlu

57

Doç. Dr.

Ahmet Naim Çiçekler

58

Dr.

Ahmet Özbek

59

Prof. Dr.

Ahmet Şimşirgil

60

Prof. Dr.

Ahmet Şükrü Özdemir

61

Dr.

Ahmet Taşer

62

Dr.

Ahmet Uyar

63

Prof. Dr.

Ahmet Yaramış

64

Prof. Dr.

Ahmet Yıldız

Unvan

Ad-Soyad

65

Doç. Dr.

Ahmet Yılmaz

66

Dr.

Ahmet Yönetken

67

Dr.

Akbar Rahimi Alishah

68

Dr.

Akif Abdullah

69

Prof. Dr.

Akif Arslan

70

Dr.

Akif Karaca

71

Dr.

Akif Kutlu

72

Dr.

Akif Nuri Doğan

73

Dr.

Alaa Alı Hameed

74

Dr.

Alaattin Pusmaz

75

Doç.Dr.

Alev Erarslan Göçer

76

Dr.

Ali Ahmetbeyoğlu

77

Prof. Dr.

Ali Akyüz

78

Dr.

Ali Altun

79

Dr.

Ali Aslan

80

Dr.

Ali Avan

81

Prof. Dr.

Ali Ayten

82

Dr.

Ali Benli

83

Prof. Dr.

Ali Büyükaslan

84

Prof. Dr.

Ali Durusoy

85

Prof. Dr.

Ali Güzelyüz

86

Dr.

Ali Ilgın

87

Prof. Dr.

Ali Karabayır

88

Dr.

Ali Karaca

89

Prof. Dr.

Ali Kızılet

90

Prof. Dr.

Ali Köse

91

Dr.

Ali Kurt

92

Prof. Dr.

Ali Mert

93

Prof. Dr.

Ali Metin Esen

94

Doç. Dr.

Ali Murat Kırık

95

Doç. Dr.

Ali Namlı

96

Prof. Dr.

Ali Osman Atahan

97

Dr.

Ali Rıza Kaz

98

Prof. Dr.

Ali Rıza Odabaş

99

Doç. Dr.

Ali Sarı

100

Doç. Dr.

Ali Satan

101

Doç. Dr.

Ali Şahin Örnek

102

Prof. Dr.

Ali Şükrü Çoruk

103

Prof. Dr.

Ali Tan

104

Prof. Dr.

Ali Tekin

105

Prof. Dr.

Ali Ulvi Mehmetoğlu

106

Prof. Dr.

Ali Yılmaz

107

Dr.

Ali Yiğit Kutluca

108

Dr.

Alpay Gezer

109

Doç. Dr.

Alper Başer

110

Dr.

Alper Demirci

111

Dr.

Alper Fidan

112

Dr.

Alper Günaydın

113

Doç. Dr.

Alper Sevimli

114

Doç. Dr.

Alperen Kayserili

115

Dr.

Anıl Özgüç

116

Dr.

Arda Akçal

117

Dr.

Arif Alkan

118

Doç. Dr.

Arif Can Güngör

119

Doç. Dr.

Arif Orçun Söylemez

120

Dr.

Asiye Kocatürk

121

Doç.Dr.

Aslı Baysal

122

Dr.

Aslı Fişekçioğlu

123

Dr.

Aslı Karabaşoğlu

124

Dr.

Asuman Şenel

125

Dr.

Asuman Uçar

126

Doç. Dr.

Ataullah Şahyar

127

Prof. Dr.

Ateş Karateke

128

Prof. Dr.

Atıf Koca

129

Prof. Dr.

Atilla Arkan

130

Doç. Dr.

Atilla Evcin

131

Dr.

Atilla Karataş

132

Prof. Dr.

Avni Çakıcı

133

Dr.

Ayça Hatice Türkan

134

Dr.

Aydın Karaçam

135

Doç. Dr.

Aygül Yanık

136

Prof. Dr.

Ayhan Erol

137

Doç. Dr.

Ayhan Seyfullahoğulları

138

Prof. Dr.

Ayhan Taştekin

139

Doç. Dr.

Aynur Aytekin Özdemir

140

Doç. Dr.

Aynur Uraler

141

Prof. Dr.

Aysun Demirkan

142

Dr.

Ayşe Aydın

143

Dr.

Ayşe Sümeyye Akay

144

Dr.

Ayşegül Kınık Topalsan

145

Doç. Dr.

Ayşegül Soncu

146

Dr.

Aytekin Alpullu

147

Doç. Dr.

Aytekin Hitit

148

Prof. Dr.

Aziz Doğanay

149

Dr.

Baboo Ali

150

Prof. Dr.

Bahattin Yalçın

151

Prof. Dr.

Bahri Ersoy

152

Doç. Dr.

Banu Mesçi

153

Prof. Dr.

Barbaros Gönençgil

154

Dr.

Barış Denk

155

Dr.

Başak Mutlu

156

Prof. Dr.

Başak Yücememiş

157

Dr.

Bayram Ali Sivaz

158

Dr.

Bayram Çetinkaya

159

Prof. Dr.

Bayram Turgut

160

Dr.

Bedir Sala

161

Doç. Dr.

Bekir İnce

162

Doç. Dr.

Bekir Pekmezci

163

Dr.

Bekir Sarıkaya

164

Dr.

Berfu İlter

165

Doç. Dr.

Berna Demircan Tan

166

Doç. Dr.

Berna Karagözoğlu

167

Doç. Dr.

Berna Özkut

168

Dr.

Betül Atay

169

Doç. Dr.

Betül E. Abi

170

Doç. Dr.

Beytullah Kenar

171

Dr.

Bihter Gürışık Köksal

172

Dr.

Bijen Filiz

173

Doç. Dr.

Bilal Tunç

174

Dr.

Bilal Uysal

175

Dr.

Bilal Yalçın

176

Dr.

Bilçen Mutlu

177

Dr.

Bilge Turp Gölbaşı

178

Prof. Dr.

Birsel Küçüksipahioğlu

179

Dr.

Bulat Aytek Şık

180

Dr.

Burak Armağan

181

Dr.

Burak Özsöz

182

Dr.

Burak Özsoy

183

Dr.

Burak Türker

184

Dr.

Burcu Yücel

185

Prof. Dr.

Burhanettin Duran

186

Dr.

Bülent Altay

187

Prof. Dr.

Bülent Bakar

188

Dr.

Bülent Can

189

Prof. Dr.

Bülent Ekici

190

Doç. Dr.

Bülent Elitok

191

Prof. Dr.

Bünyamin Bacak

192

Dr.

Büşra Kılıç Ahmedi

193

Dr.

C. Berkan Alpay

194

Prof. Dr.

Cafer Marangoz

195

Doç. Dr.

Cahit Çağlar Yalçıner

196

Doç. Dr.

Cahit Gürer

197

Dr.

Can Başaran

198

Dr.

Can Ceylan

199

Doç. Dr.

Can Erdem

200

Dr.

Canan Öykü Dönmez Kara

201

Dr.

Cangir Uyarlar

202

Prof. Dr.

Casim Avcı

203

Prof. Dr.

Celal Akdeniz

204

Prof. Dr.

Celal Demir

205

Dr.

Celal Genç

206

Prof. Dr.

Celal Nazım İrem

207

Dr.

Cem Çağrı Dönmez

208

Dr.

Cem Gökçe

209

Dr.

Cem Niyazi Durmuş

210

Doç. Dr.

Cemal Çifci

211

Prof. Dr.

Cemalettin Şahin

212

Prof. Dr.

Cemil Öztürk

213

Prof. Dr.

Cengiz Anık

214

Doç. Dr.

Cengiz Candan

215

Dr.

Cengiz Kastan

216

Prof. Dr.

Cengiz Tomar

217

Dr.

Cenk Çöl

218

Prof. Dr.

Cenk Sayın

219

Prof. Dr.

Cevdet Uğuz

220

Dr.

Ceyhun Yılmaz

221

Prof. Dr.

Cezmi Eraslan

222

Prof. Dr.

Cihangir Doğan

223

Doç. Dr.

Cihat Boyraz

224

Dr.

Coşkun Yılmaz

225

Dr.

Cüneyd Ebrar Levent

226

Doç. Dr.

Cüneyt Akın

227

Prof. Dr.

Cüneyt Çırak

228

Doç. Dr.

Cüneyt Kılıç

229

Doç. Dr.

Çağhan Adar

230

Doç. Dr.

Çağrı Cıngı

231

Dr.

Damla Acaröz

232

Dr.

Davut Dağabakan

233

Doç. Dr.

Deniz Yeni

234

Dr.

Derya Yılmaz Baysoy

235

Dr.

Devrim Akgündüz

236

Prof. Dr.

Dinçay Köksal

237

Doç. Dr.

Dinçer Koç

238

Dr.

Durmuş F. Başer

239

Doç. Dr.

Duygu Acar

240

Dr.

Duygu Sökezoğlu Atılgan

241

Prof. Dr.

Ebru Altan

242

Dr.

Ebubekir Dirican

243

Prof. Dr.

Ebubekir Şenateş

244

Dr.

Ebubekir Yazıcı

245

Dr.

Ekber Şah Ahmadi

246

Prof. Dr.

Ekrem Tak

247

Doç. Dr.

Elanur Pilici

248

Doç. Dr.

Elbeyi Pelit

249

Dr.

Elif Gelenli Dolanbay

250

Dr.

Elif Merve Kahraman

251

Dr.

Elif Nadide Akay

252

Doç. Dr.

Elif Oğuz

253

Dr.

Elif Yüksel Karatoprak

254

Dr.

Elnaz Pashaeı

255

Dr.

Elvin Yıldırım

256

Prof. Dr.

Emel Funda Türkmen

257

Doç. Dr.

Emel Poyraz

258

Doç. Dr.

Emin Aydın

259

Dr.

Emin Uz

260

Dr.

Emin Yakar

261

Doç. Dr.

Emine Teyfur

262

Dr.

Emrah Kulaklı

263

Dr.

Emre Akarslan

264

Dr.

Ender Baykut

265

Dr.

Enes Bayraklı

266

Dr.

Engin Gür

267

Doç. Dr.

Engin Taş

268

Doç. Dr.

Ensar Yılmaz

269

Dr.

Enver Yolcu

270

Dr.

Eray Eğmir

271

Dr.

Eray Güçlüer

272

Prof. Dr.

Ercan Eyuboğlu

273

Dr.

Ercan Mertoğlu

274

Dr.

Ercan Şen

275

Prof. Dr.

Erdal Dinçer

276

Dr.

Erdal Kılıç

277

Dr.

Erdal Özer

278

Dr.

Erdinç Arslan

279

Doç. Dr.

Erdinç Dündar

280

Doç. Dr.

Erdoğan Baş

281

Prof. Dr.

Erdoğan Kunter

282

Dr.

Erdoğan Taştan

283

Doç. Dr.

Erhan Özenç

284

Doç. Dr.

Erhan Sancak

285

Prof. Dr.

Erişah Arıcan

286

Dr.

Erkan Dursun

287

Dr.

Erkan İşgören

288

Prof. Dr.

Erkan Şahinkaya

289

Prof. Dr.

Erman Bülent Tuncer

290

Dr.

Erman Öztürk

291

Dr.

Erol Muzır

292

Doç. Dr.

Erol Turan

293

Dr.

Ersan Mertgenç

294

Dr.

Ersan Özten

295

Prof. Dr.

Ertuğrul Boynukalın

296

Dr.

Ertuğrul Ergün

297

Prof. Dr.

Ertuğrul Kılıç

298

Prof. Dr.

Esen Kasapoğlu Günal

299

Dr.

Esin Benhür Aktürk

300

Prof. Dr.

Esma Kozan

301

Dr.

Esma Tezcan

302

Dr.

Esra Ciğerci

303

Dr.

Esra Gürsoy

304

Dr.

Esra Kadanalı

305

Prof. Dr.

Esra Koçoğlu

306

Doç. Dr.

Esra Şeker

307

Dr.

Esra Şentürk

308

Dr.

Etem Levent

309

Prof. Dr.

Ethem Kadri Pektaş

310

Dr.

Evrim Kerman

311

Dr.

Evrim Toklu

312

Dr.

Eyüp Eren Gültepe

313

Dr.

Eyüp Kurt

314

Dr.

Eyüp Şişman

315

Prof. Dr.

Eyyup Günay İsbir

316

Dr.

Eyyüp Sabri Fani

317

Prof. Dr.

Fahrettin Korkmaz

318

Doç. Dr.

Faruk Bal

319

Prof. Dr.

Faruk Kaya

320

Doç. Dr.

Faruk Uçar

321

Doç. Dr.

Fatih Aksoy

322

Dr.

Fatih Avdatek

323

Dr.

Fatih Bayram

324

Dr.

Fatih Bayram

325

Prof. Dr.

Fatih Birdane

326

Dr.

Fatih Çakmak

327

Doç. Dr.

Fatih Fidan

328

Dr.

Fatih Hocaoğlu

329

Dr.

Fatih Kana

330

Dr.

Fatih Karip

331

Doç. Dr.

Fatih Mehmet Sancaktar

332

Doç. Dr.

Fatih Onur Hocaoğlu

333

Prof. Dr.

Fatih Özkafa

334

Dr.

Fatih Öztop

335

Prof. Dr.

Fatih Sarıoğlu

336

Dr.

Fatih Tuncay Efe

337

Dr.

Fatih Yaman

338

Doç. Dr.

Fatma Ağgül Yalçın

339

Prof. Dr.

Fatma Ayanoğlu

340

Dr.

Fatma Dore

341

Doç. Dr.

Fatma Kafalı Yılmaz

342

Dr.

Fatma Kaynarca

343

Dr.

Fatma Sedes

344

Doç. Dr.

Fatma Zehra Kamacı Pekgeçgil

345

Dr.

Fatmanur Altun

346

Dr.

Fehim Esen

347

Dr.

Fehminaz Çabuk

348

Dr.

Ferda İnal Yılmaz

349

Doç. Dr.

Feride Sevimli

350

Prof. Dr.

Ferruh Kemal İşman

351

Dr.

Feryal Korkmaz

352

Prof. Dr.

Fevzi Baba

353

Prof. Dr.

Fevzi Rifat Ortaç

354

Dr.

Figen Özpınar

355

Prof. Dr.

Fikret Sarıcaoğlu

356

Doç. Dr.

Fikret Yaman

357

Dr.

Filiz Kısaayak Çollak

358

Prof. Dr.

Fuat Akpınar

359

Dr.

Fuat Öz

360

Dr.

Füsun Çetin

361

Prof. Dr.

Gazanfer Doğu

362

Prof. Dr.

Gıyasettin Baydaş

363

Prof. Dr.

Gonca Coşkun

364

Prof. Dr.

Gökhan Bayraktar

365

Doç. Dr.

Gökhan Görhan

366

Dr.

Gökhan Güven Batır

367

Doç. Dr.

Gökhan Işıl

368

Dr.

Gökhan Kürklü

369

Dr.

Gözde Özdemir

370

Doç. Dr.

Güçlü Okay

371

Dr.

Gül Güler

372

Prof. Dr.

Gül Özbilen Acar

373

Doç. Dr.

Gülay Çınar

374

Prof. Dr.

Gülcan Avcı

375

Prof. Dr.

Gülden Polat

376

Prof. Dr.

Gülden Sarıyıldız

377

Prof. Dr.

Gülden Z. Omurtag

378

Prof. Dr.

Gülderen Uysal Akkuş

379

Prof. Dr.

Gülfettin Çelik

380

Dr.

Güliz Karaaslan Semiz

381

Dr.

Güllü Karanfıl

382

Dr.

Gülmira Kerim

383

Dr.

Gülmire Berdaş

384

Prof. Dr.

Gülseren Kökten

385

Prof. Dr.

Gülsüm Gürler Hazman

386

Dr.

Gülşah Durmuş

387

Prof. Dr.

Gülümser Ünkaya

388

Dr.

Günay Deniz Dursun

389

Dr.

Günnur Peşmen

390

Dr.

Gür Emre Güraksın

391

Dr.

Güray Sonugür

392

Prof. Dr.

Gürbüz Ocak

393

Prof. Dr.

Gürhan Baş

394

Prof. Dr.

Gürkan Öztürk

395

Prof. Dr.

Gürsoy Şahin

396

Dr.

Güven Özdemir

397

Prof. Dr.

H. Ahmet Kırkkılıç

398

Prof. Dr.

H. Eyüp Özdemir

399

Doç. Dr.

H. Hüseyin Soybalı

400

Dr.

H. Şule Albayrak

401

Dr.

Habibullah Uzun

402

Dr.

Hacer Hicran Mutlu

403

Prof. Dr.

Hacı Ahmet Çelik

404

Doç. Dr.

Hacı Kara

405

Prof. Dr.

Hafize Sezer

406

Dr.

Hakan Aydemir

407

Dr.

Hakan Kaygusuz

408

Doç. Dr.

Hakan Öztürk

409

Dr.

Hakan Terzi

410

Dr.

Hakkı Öcal

411

Prof. Dr.

Halil Bal

412

Prof. Dr.

Halil İbrahim Kaçar

413

Prof. Dr.

Halil İbrahim Sağlam

414

Prof. Dr.

Halil Selçuk Biricik

415

Prof. Dr.

Halil Toker

416

Dr.

Halil Zehir

417

Prof. Dr.

Halim Sözbilir

418

Doç. Dr.

Halis Şakiroğlu

419

Prof. Dr.

Halit Oğuz

420

Prof. Dr.

Haluk Gümüşkaya

421

Doç. Dr.

Hamdi Cihan Emeksiz

422

Prof. Dr.

Hamza Akengin

423

Prof. Dr.

Hamza Ateş

424

Doç. Dr.

Hamza Burak Eryiğit

425

Prof. Dr.

Handan Ankaralı

426

Prof. Dr.

Hanefi Özbek

427

Prof. Dr.

Hanife Ayboğa

428

Prof. Dr.

Harun Cansız

429

Doç. Dr.

Harun Demirbaş

430

Dr.

Harun Ün

431

Doç. Dr.

Hasan Basri Yalçın

432

Prof. Dr.

Hasan Cirit

433

Prof. Dr.

Hasan Çiçek

434

Prof. Dr.

Hasan Erdal

435

Prof. Dr.

Hasan Güçlü

436

Dr.

Hasan Hüseyin Demirel

437

Dr.

Hasan Hüseyin Mutlu

438

Prof. Dr.

Hasan Koçoğlu

439

Doç. Dr.

Hasan Korkut

440

Prof. Dr.

Hasan Küçükkolbaşı

441

Dr.

Hasan Volkan Oral

442

Prof. Dr.

Hatice Çiçek

443

Prof. Dr.

Hatice Kelpetin Arpaguş

444

Prof. Dr.

Hatice Sınav Uslu

445

Dr.

Hatice Şehime Özütler

446

Prof. Dr.

Hayati Develi

447

Prof. Dr.

Hayati Hökelekli

448

Dr.

Hayrettin Ertan

449

Dr.

Hayrettin Gülbin

450

Doç. Dr.

Hesna Kandır

451

Doç. Dr.

Hikmet Keleş

452

Prof. Dr.

Hilmi Demir

453

Doç. Dr.

Hülya Akıncıoğlu

454

Dr.

Hülya Çaşkurlu

455

Dr.

Hülya Çelik

456

Dr.

Hülya Kaymak

457

Dr.

Hülya Parlakkalay

458

Doç. Dr.

Hüseyin Akgönül

459

Dr.

Hüseyin Akif Karaca

460

Prof. Dr.

Hüseyin Arslan

461

Prof. Dr.

Hüseyin Bayrakçeken

462

Prof. Dr.

Hüseyin Elmalı

463

Prof. Dr.

Hüseyin Enginar

464

Prof. Dr.

Hüseyin Erkul

465

Dr.

Hüseyin Kahraman Mutlu

466

Doç. Dr.

Hüseyin Kaya

467

Prof. Dr.

Hüseyin Koçak

468

Dr.

Hüseyin Melih Çakır

469

Dr.

Hüseyin Yılmaz Küçüköncü

470

Prof. Dr.

Hüsnü Baysal

471

Prof. Dr.

Hüsnü Fahri Ovalı

472

Doç. Dr.

Ilham Huseyınov

473

Dr.

Inaıatılla Azımov

474

Doç. Dr.

İbrahim Akalın

475

Doç. Dr.

İbrahim Demir

476

Prof. Dr.

İbrahim Demirkan

477

Dr.

İbrahim Durmuş

478

Prof. Dr.

İbrahim Erol

479

Dr.

İbrahim Genç

480

Prof. Dr.

İbrahim Hakkı Aydın

481

Prof. Dr.

İbrahim Hakkı Ciğerci

482

Prof. Dr.

İbrahim Mutlu

483

Dr.

İbrahim Özgül

484

Prof. Dr.

İbrahim Subaşı

485

Doç. Dr.

İbrahim Tiryakioğlu

486

Dr.

İbrahim Yavuz

487

Prof. Dr.

İbrahim Yılmaz

488

Prof. Dr.

İclal Atila

489

Doç. Dr.

İclal Ocak

490

Doç. Dr.

İdris Varıcı

491

Doç. Dr.

İhsan Cemil Demir

492

Dr.

İhsan Keleş

493

Prof. Dr.

İlhan Aksoy

494

Dr.

İlkin Başar

495

Doç. Dr.

İlknur Maya

496

Dr.

İlteriş Yıldırım

497

Prof. Dr.

İlyas Topsakal

498

Prof. Dr.

İlyas Yavuz

499

Doç. Dr.

İmam Bakır Kanlı

500

Dr.

İnan Yüksel

501

Doç. Dr.

İrfan Görkaş

502

Doç. Dr.

İrfan Paçacı

503

Prof. Dr.

İsa Sağbaş

504

Prof. Dr.

İshak Keskin

505

Prof. Dr.

İsmail Bayram

506

Dr.

İsmail Ciğerci

507

Dr.

İsmail Çağlar

508

Doç. Dr.

İsmail Dabanlı

509

Dr.

İsmail Elagöz

510

Dr.

İsmail Gürler

511

Prof. Dr.

İsmail Kayar

512

Dr.

İsmail Koyuncu

513

Doç. Dr.

İsmail Küçükkurt

514

Prof. Dr.

İsmail Safa Üstün

515

Prof. Dr.

İsmail Tok

516

Prof. Dr.

İsmail Toröz

517

Prof. Dr.

İsmail Türkmenoğlu

518

Prof. Dr.

İsmail Usta

519

Doç. Dr.

İsmail Yabanova

520

Dr.

İsmail Yıldız

521

Doç. Dr.

İsmail Zorluer

522

Dr.

İsmet Kesen

523

Prof. Dr.

Kadir Esmer

524

Prof. Dr.

Kadir Güler

525

Doç. Dr.

Kadir Özakgül

526

Dr.

Kadirhan Polat

527

Doç. Dr.

Kadriye Uruç Parlak

528

Doç. Dr.

Kamuran Pamuk

529

Prof. Dr.

Kani Zilbeyaz

530

Dr.

Kaveh Dehghanıan

531

Prof. Dr.

Kazim Yetiş

532

Dr.

Kemal Aka

533

Dr.

Kemal Karayormuk

534

Prof. Dr.

Kemal Tamer

535

Prof. Dr.

Kemal Yıldız

536

Prof. Dr.

Kemalettin Çonkar

537

Prof. Dr.

Kemalettin Kuzucu

538

Prof. Dr.

Kenan Çağan

539

Dr.

Kenan İlarslan

540

Doç. Dr.

Kenan Karagöz

541

Dr.

Kenan Sivrikaya

542

Prof. Dr.

Kerem Karabulut

543

Dr.

Kerim Çınar

544

Doç. Dr.

Kevser Koç

545

Dr.

Kıymet Zehir

546

Dr.

Koray Çelikeloğlu

547

Dr.

Koray Gürpınar

548

Prof. Dr.

Korhan Altunbaş

549

Prof. Dr.

Korhan Özkan

550

Prof. Dr.

Kubilay Aslantaş

551

Dr.

Kurtuluş Açıksarı

552

Doç. Dr.

Kübra Güran Yiğitbaşı

553

Dr.

Kürşat Birdane

554

Doç. Dr.

Kürşat Öncül

555

Doç. Dr.

Kürşat Yıldırım

556

Doç. Dr.

Laçine Aksoy

557

Prof. Dr.

Levent Çinko

558

Prof. Dr.

Levent Genç

559

Doç. Dr.

Levent Özcan

560

Doç. Dr.

M. Akif Haşıloğlu

561

Prof. Dr.

M. Akif Özer

562

Dr.

M. Ekrem Karpuzcu

563

Dr.

M. Emin Türkoğlu

564

Dr.

M. Fatih Bozkurt

565

Dr.

M. Fevzi Esen

566

Doç. Dr.

M. Hanefi Bostan

567

Prof. Dr.

M. Hilmi Uçan

568

Dr.

M. Kamil Yaşaroğlu

569

Doç. Dr.

M. Lütfi Arslan

570

Prof. Dr.

M. Refik Korkusuz

571

Prof. Dr.

M. Salih Gürel

572

Prof. Dr.

M. Tayyar Kalcıoğlu

573

Dr.

M. Volkan Yaprakçı

574

Prof. Dr.

Mahir Murat Aydın

575

Prof. Dr.

Mahmut Arslan

576

Prof. Dr.

Mahmut Gümüş

577

Doç. Dr.

Mahmut Kelpetin

578

Dr.

Marya Demir

579

Dr.

Mebrure Doğan

580

Dr.

Medera Halmatov

581

Prof. Dr.

Mehmet Akif Ceylan

582

Prof. Dr.

Mehmet Akman

583

Prof. Dr.

Mehmet Ali Ağırbaşlı

584

Prof. Dr.

Mehmet Ali Özdemir

585

Dr.

Mehmet Baki Velibeyoğlu

586

Dr.

Mehmet Bilgin

587

Doç. Dr.

Mehmet Bulgen

588

Prof. Dr.

Mehmet Canatar

589

Prof. Dr.

Mehmet Çivi

590

Dr.

Mehmet Demirtaş

591

Dr.

Mehmet Dinç

592

Doç. Dr.

Mehmet Emin Babacan

593

Dr.

Mehmet Emin Okur

594

Prof. Dr.

Mehmet Emre Bayraktar

595

Dr.

Mehmet Erkol (Eğtitim)

596

Dr.

Mehmet Erkol (Fen-Edebiyat)

597

Doç. Dr.

Mehmet Ersoy

598

Dr.

Mehmet Esat Uygur

599

Doç. Dr.

Mehmet Eyüp Kiriş

600

Prof. Dr.

Mehmet Fatih Altan

601

Dr.

Mehmet Fatih Öçal

602

Dr.

Mehmet Fatih Özcan

603

Dr.

Mehmet Gündüz

604

Doç. Dr.

Mehmet Güneş

605

Prof. Dr.

Mehmet Güneş Gençyılmaz

606

Doç. Dr.

Mehmet Gürlek

607

Prof. Dr.

Mehmet Karakaş

608

Dr.

Mehmet Koçyiğit

609

Dr.

Mehmet Kürşad Duru

610

Prof. Dr.

Mehmet Melemen

611

Doç. Dr.

Mehmet Mustafa Yorulmazlar

612

Prof. Dr.

Mehmet Omurtag

613

Doç. Dr.

Mehmet Özger

614

Prof. Dr.

Mehmet Özşenel

615

Dr.

Mehmet Rafet Özdemir

616

Prof. Dr.

Mehmet Rüştü Karaman

617

Dr.

Mehmet Sarıkahya

618

Dr.

Mehmet Şerif Eskin

619

Dr.

Mehmet Taşdemir

620

Doç. Dr.

Mehmet Teyfur

621

Prof. Dr.

Mehmet Uçar

622

Prof. Dr.

Mehmet Uzunlulu

623

Doç. Dr.

Mehmet Ümit

624

Doç. Dr.

Mehmet Ünlü

625

Prof. Dr.

Mehmet Yalçın

626

Prof. Dr.

Mehmet Yavuz

627

Dr.

Mehmet Yıldız

628

Dr.

Mehmet Yumurtacı

629

Prof. Dr.

Mehmet Zeki Aydın

630

Doç. Dr.

Mehrali Calp

631

Prof. Dr.

Melik Bülbül

632

Dr.

Melik Kartal

633

Dr.

Melike Tural Sönmez

634

Prof. Dr.

Meltem Dilek

635

Doç. Dr.

Menderes Kabadayı

636

Doç. Dr.

Meral Fırat

637

Dr.

Merve Seren

638

Doç. Dr.

Mesut Doğan

639

Prof. Dr.

Mesut Okur

640

Prof. Dr.

Mesut Şen

641

Dr.

Metin Bağcı

642

Doç. Dr.

Metin Bayram

643

Dr.

Metin Durgutlu

644

Doç. Dr.

Metin Erkal

645

Doç. Dr.

Metin Ersoy

646

Dr.

Metin Özgül

647

Doç. Dr.

Metin Ünver

648

Doç. Dr.

Metin Yüksek

649

Doç. Dr.

Mevlüt Güllü

650

Doç. Dr.

Mevlüt Tatlıyer

651

Dr.

Mine Akkaynak

652

Doç. Dr.

Mucip Genişel

653

Dr.

Muhammed Beşir Öztürk

654

Dr.

Muhammed Recai Türkmen

655

Dr.

Muhammed Tandoğan

656

Dr.

Muhammet Fatih Can

657

Prof. Dr.

Muhammet Tekin

658

Doç. Dr.

Muhammet Uzun

659

Prof. Dr.

Muhammet Yürüsoy

660

Prof. Dr.

Muharrem Kesik

661

Doç. Dr.

Muharrem Öztel

662

Prof. Dr.

Muhittin Başer

663

Dr.

Murat Adil Salepçioğlu

664

Prof. Dr.

Murat Akbalık

665

Dr.

Murat Alçin

666

Dr.

Murat Aydoğdu

667

Dr.

Murat Baraz

668

Dr.

Murat Beşer

669

Dr.

Murat Çalışoğlu

670

Dr.

Murat Çetkin

671

Dr.

Murat Çoban

672

Prof. Dr.

Murat Doğruel

673

Doç. Dr.

Murat Elmalı

674

Prof. Dr.

Murat Güney

675

Doç. Dr.

Murat Özşahin

676

Prof. Dr.

Murat Peker

677

Doç. Dr.

Murat Sırrı Akosman

678

Prof. Dr.

Murat Sülün

679

Doç. Dr.

Murat Şentürk

680

Dr.

Murat Tandoğan

681

Prof. Dr.

Murat Taşdemir

682

Dr.

Murat Tekbaş

683

Doç. Dr.

Murat Uluskan

684

Doç. Dr.

Murat Uysal

685

Doç. Dr.

Murat Yeşitaş

686

Dr.

Musa Akpınar

687

Doç. Dr.

Musa Korkmaz

688

Prof. Dr.

Musa Taşdelen

689

Dr.

Mustafa Adem Tatlısu

690

Doç. Dr.

Mustafa Aksoy

691

Doç. Dr.

Mustafa Arga

692

Prof. Dr.

Mustafa Atmaca

693

Prof. Dr.

Mustafa Ay

694

Prof. Dr.

Mustafa Baki Çekmen

695

Prof. Dr.

Mustafa Balcı

696

Dr.

Mustafa Bilgin

697

Dr.

Mustafa Cihan Yavuz

698

Prof. Dr.

Mustafa Çalışkan

699

Prof. Dr.

Mustafa Çıkrıkçı

700

Dr.

Mustafa Ercengiz

701

Prof. Dr.

Mustafa Fişne

702

Prof. Dr.

Mustafa Güler

703

Dr.

Mustafa Gürbüz

704

Doç. Dr.

Mustafa Kabu

705

Doç. Dr.

Mustafa Kara

706

Doç. Dr.

Mustafa Karazeybek

707

Dr.

Mustafa Kaya

708

Prof. Dr.

Mustafa Kemal Yıldız

709

Dr.

Mustafa Kılıç

710

Doç. Dr.

Mustafa Köse

711

Dr.

Mustafa Köse

712

Doç. Dr.

Mustafa Kurt

713

Dr.

Mustafa Mete

714

Prof. Dr.

Mustafa Nafiz Duru

715

Dr.

Mustafa Nal

716

Prof. Dr.

Mustafa Nazmi Ercan

717

Dr.

Mustafa Özyeşil

718

Prof. Dr.

Mustafa Sabri Küçükaşçı

719

Dr.

Mustafa Sakaldaş

720

Prof. Dr.

Mustafa Samastı

721

Doç. Dr.

Mustafa Sandıkcı

722

Dr.

Mustafa Seyrek

723

Dr.

Mustafa Şahin

724

Doç. Dr.

Mustafa Şahin

725

Dr.

Mustafa Tanrıverdi

726

Prof. Dr.

Mustafa Taşdemir

727

Prof. Dr.

Mustafa Tekerli

728

Prof. Dr.

Mustafa Uslu

729

Dr.

Mustafa Vural

730

Dr.

Mustafa Yalçın

731

Prof. Dr.

Mustafa Yanalak

732

Doç. Dr.

Mustafa Yavuz Çelik

733

Prof. Dr.

Mustafa Yıldız

734

Doç. Dr.

Mustafa Yılmaz

735

Doç. Dr.

Mustafa Yılmaz

736

Prof. Dr.

Muttalip Kutluk Özgüven

737

Dr.

Mücteba Altındaş

738

Dr.

Müge Aksu

739

Prof. Dr.

Münevver Çetin

740

Dr.

Münir Yaşar Kaya

741

Doç. Dr.

Münteha Maşalı

742

Dr.

Mürüvvet Düz

743

Dr.

Müzahir Kılıç

744

Prof. Dr.

Naci Karacaoğlan

745

Dr.

Naciye Gökçe

746

Doç. Dr.

Nadejda Özakdağ

747

Prof. Dr.

Naım Mahmood Musleh Ajlounı

748

Prof. Dr.

Nail Suat Ünver

749

Prof. Dr.

Nail Yılmaz

750

Prof. Dr.

Nalân Bayşu Sözbilir

751

Dr.

Nashia Zilbeyaz

752

Doç. Dr.

Natalya Solodovnıkova

753

Dr.

Nazife Ö. Beşer

754

Dr.

Nazmi Alan

755

Prof. Dr.

Necdet Tosun

756

Dr.

Necla Dalbay

757

Dr.

Necmi Küçük

758

Dr.

Necmiye Tülin İrge

759

Prof. Dr.

Nedim Tutkun

760

Dr.

Nermin Özcan Özer

761

Dr.

Nihal Sunal

762

Dr.

Nihan Şahinkaya

763

Doç. Dr.

Nihat Alayoğlu

764

Doç. Dr.

Nil Duban

765

Doç. Dr.

Nilgün Sönmez

766

Doç. Dr.

Nilüfer Okur Akçay

767

Dr.

Nilüfer Yörük Karakılıç

768

Prof. Dr.

Niyazi Çiçek

769

Dr.

Nuh Savaş

770

Dr.

Nur Emine Koç

771

Dr.

Nuray Yıldırım

772

Doç. Dr.

Nuri Sağlam

773

Prof. Dr.

Nuri Tınaz

774

Prof. Dr.

Nuriye Garip Ağaoğlu

775

Dr.

Nursan Korucu Taşova

776

Prof. Dr.

Nurullah Altaş

777

Dr.

Nusret Gedik

778

Dr.

Oğuz Ata

779

Prof. Dr.

Oğuz Bayat

780

Dr.

Oğuz Diker

781

Doç. Dr.

Oğuz Şükrü Poyanlı

782

Dr.

Oğuzhan Bilgin

783

Doç. Dr.

Oğuzhan Demirel

784

Dr.

Okan Bozyurt

785

Prof. Dr.

Okan Yeşilot

786

Doç. Dr.

Oktay Bülent Akkoyunlu

787

Doç. Dr.

Oktay Yılmaz

788

Dr.

Onur Aşıkoğlu

789

Prof. Dr.

Orhan Alimoğlu

790

Dr.

Orhan Çanakcı

791

Dr.

Orkhan Musakhanov

792

Prof. Dr.

Osman Arıkan

793

Prof. Dr.

Osman Ata Uysal

794

Doç. Dr.

Osman Aydınlı

795

Dr.

Osman Coşkun

796

Prof. Dr.

Osman Isıkan

797

Dr.

Osman Metin

798

Prof. Dr.

Osman Nuri Uçan

799

Dr.

Osman Sabuncuoğlu

800

Prof. Dr.

Osman Torun

801

Prof. Dr.

Ömer Adil Atasoy

802

Prof. Dr.

Ömer Ceran

803

Prof. Dr.

Ömer Çelik

804

Dr.

Ömer Çınar

805

Doç. Dr.

Ömer Deperlioğlu

806

Dr.

Ömer Faruk Baycan

807

Dr.

Ömer Faruk Efe

808

Doç. Dr.

Ömer Hazman

809

Prof. Dr.

Ömer Özyılmaz

810

Prof. Dr.

Ömer Say

811

Prof. Dr.

Önder Şimşek

812

Dr.

Öykü Tosun

813

Doç. Dr.

Özcan Erkan Akgün

814

Dr.

Özcan Tabaklar

815

Prof. Dr.

Özer Kanburoğlu

816

Prof. Dr.

Özgün Enver

817

Dr.

Özgür Cengiz

818

Doç. Dr.

Özgür Kalkan

819

Dr.

Özgür Oral

820

Dr.

Özgür Topkaya

821

Dr.

Özgür Verim

822

Doç. Dr.

Özkan Özdamar

823

Dr.

Özlem Cavkaytar

824

Prof. Dr.

Özlem Esen

825

Prof. Dr.

Özlem Fedai

826

Dr.

Özlem Hacan

827

Dr.

Özlem Ö. Akkaya

828

Prof. Dr.

Özlem Yücel

829

Prof. Dr.

Paşa Yayla

830

Dr.

Pınar Dursun

831

Dr.

Pınar Ural Keleş

832

Dr.

Polat Yücekaya

833

Prof. Dr.

Ragıp Kutay Karaca

834

Doç. Dr.

Rahmet Savaş

835

Dr.

Ramazan Akkır

836

Dr.

Ramazan Bulut

837

Doç. Dr.

Ramazan Demirdağ

838

Doç. Dr.

Ramazan Erhan Güllü

839

Dr.

Ramazan Gürel

840

Dr.

Ramazan Kurtoğlu

841

Prof. Dr.

Ramazan Şevik

842

Prof. Dr.

Ramazan Yıldırım

843

Dr.

Rasim Doğan

844

Doç. Dr.

Recep Ahıshalı

845

Prof. Dr.

Recep Artır

846

Prof. Dr.

Recep Cengiz Akçay

847

Doç. Dr.

Recep Kara

848

Prof. Dr.

Recep Öztürk

849

Dr.

Recep Yorulmaz

850

Prof. Dr.

Reha Metin Alkan

851

Dr.

Reşit Erçetin

852

Dr.

Reyhan Ayaz

853

Prof. Dr.

Rıdvan Durak

854

Prof. Dr.

Rifat Günalan

855

Dr.

Ruhi Türkmen

856

Dr.

Ruşen Alizade

857

Prof. Dr.

S. Erdal Adal

858

Dr.

S. Sevi Kıran

859

Doç. Dr.

Sabahat Alışır Ecder

860

Prof. Dr.

Sabahattin Aydın

861

Doç. Dr.

Sabri Çelik

862

Dr.

Sadık Kağa

863

Prof. Dr.

Sadık Sarısaman

864

Doç. Dr.

Sadi Çetingül

865

Prof. Dr.

Safi Arpaguş

866

Dr.

Safiye Yağcı

867

Dr.

Said Eray

868

Dr.

Said Mahmut Çınar

869

Dr.

Sait İlter

870

Prof. Dr.

Salih Güney

871

Dr.

Salih Paşa

872

Prof. Dr.

Salih Zeki Genç

873

Dr.

Saliha Okur Gümrükçüoğlu

874

Dr.

Sami Dural

875

Prof. Dr.

Saniye Girit

876

Dr.

Sara Taşkesenlioğlu

877

Prof. Dr.

Saynur Giray

878

Prof. Dr.

Sebahat Deniz

879

Dr.

Sebiha G. Başpınar

880

Dr.

Seçil Varbak Neşe

881

Dr.

Seda Tüfekçioğlu

882

Prof. Dr.

Sedat Büyüksağış

883

Prof. Dr.

Sedat Murat

884

Prof. Dr.

Sefa Çeliksap

885

Dr.

Sefa Yıldırım

886

Dr.

Selahaddin Konak

887

Prof. Dr.

Selami Aydın

888

Dr.

Selcen Süheyla Ergün

889

Prof. Dr.

Selçuk Akçay

890

Dr.

Selçuk Berber

891

Dr.

Selçuk Çeker

892

Doç. Dr.

Selim Emiroğlu

893

Doç. Dr.

Selim Kaya

894

Dr.

Selin Süar Oral

895

Doç. Dr.

Selman Öğüt

896

Dr.

Selvinaz Yakan

897

Doç. Dr.

Semih Ceyhan

898

Prof. Dr.

Semih Küçükarslan

899

Dr.

Semih Yön

900

Dr.

Sena Çoşkun

901

Dr.

Senai Yalçınkaya

902

Dr.

Serap Mungan Ay

903

Dr.

Serap Uslu

904

Dr.

Serdar Bilgili

905

Prof. Dr.

Serdar Gültekin

906

Dr.

Serdar Karaoğlu

907

Dr.

Serdar Koçak

908

Dr.

Serdar Yılmaz

909

Dr.

Serhan Haner

910

Doç. Dr.

Serhat Başpınar

911

Prof. Dr.

Serhat Ulağlı

912

Dr.

Serkan Güngör

913

Doç. Dr.

Serkan Kapucu

914

Dr.

Serkan Özden

915

Dr.

Serkan Tevabil Aka

916

Dr.

Serkan Türkmen

917

Dr.

Serkan Uçan

918

Dr.

Serkan Zengin

919

Doç. Dr.

Server Demirci

920

Doç. Dr.

Servet Yaşar

921

Doç. Dr.

Sevda Avcı

922

Dr.

Sevda Karaca

923

Dr.

Sevde Düzgüner

924

Dr.

Sevgi Taş

925

Dr.

Sevgi Ulukütük

926

Doç. Dr.

Seyfullah Madakbaş

927

Prof. Dr.

Seyhan Alkan

928

Prof. Dr.

Seyit Ankaralı

929

Prof. Dr.

Sina Uçkan

930

Dr.

Sinan Demirtürk

931

Doç. Dr.

Sinan İnce

932

Dr.

Sinan Koca

933

Doç. Dr.

Sinan Saraçlı

934

Dr.

Sinan Seçkin

935

Doç. Dr.

Sinem Gönenli Toker

936

Doç.Dr.

Soner Karagül

937

Dr.

Suat Polat

938

Dr.

Sultan Sökmen

939

Prof. Dr.

Sunullah Özbek

940

Prof. Dr.

Süha Özden

941

Dr.

Süleyman Akpınar

942

Dr.

Süleyman Aydın

943

Dr.

Süleyman Balyemez

944

Prof. Dr.

Süleyman Beyoğlu

945

Prof. Dr.

Süleyman Derin

946

Prof. Dr.

Süleyman Övez

947

Doç. Dr.

Süleyman Sadi Kucur

948

Dr.

Süleyman Şimşek

949

Dr.

Süleyman Uğurlu

950

Prof. Dr.

Süleyman Uyar

951

Prof. Dr.

Şaban Ortak

952

Doç. Dr.

Şahin Özen

953

Dr.

Şamil Mutlu

954

Prof. Dr.

Şaziye Abdurrahmanoğlu

955

Doç. Dr.

Şebnem Pamuk

956

Dr.

Şehnaz Özatay

957

Dr.

Şekip Yazgan

958

Dr.

Şenay Özdemir

959

Dr.

Şeniz Karagöz

960

Prof. Dr.

Şenol Ataoğlu

961

Prof. Dr.

Şeref Demirayak

962

Doç. Dr.

Şeref Kul

963

Doç. Dr.

Şerife Ebru Okuyucu

964

Dr.

Şerife Gamze Ülker

965

Dr.

Şeyda Algaç

966

Prof. Dr.

Şeyhmus Kerem Özel

967

Prof. Dr.

Şuayıp Karakaş

968

Prof. Dr.

Şükrü Talaş

969

Dr.

Şükrü Ülker

970

Dr.

T. Hicret Çöl

971

Prof. Dr.

Tahir Şevval Eren

972

Prof. Dr.

Tahsin Yomralıoğlu

973

Prof. Dr.

Talip Küçükcan

974

Doç. Dr.

Tamer Baybura

975

Doç. Dr.

Taner Çevik

976

Prof. Dr.

Taner Kavas

977

Prof. Dr.

Tayfun Uygunoğlu

978

Dr.

Tolga Aksan

979

Dr.

Tolga Korkusuz

980

Dr.

Tuba Aydın

981

Dr.

Tuğba Öçal

982

Prof. Dr.

Tuğrul Kandemir

983

Prof. Dr.

Tunç Fışgın

984

Prof. Dr.

Tunç Kutoğlu

985

Dr.

Tunçer Mutlu

986

Prof. Dr.

Turan Civelek

987

Dr.

Turan Onur Bayazıt

988

Dr.

Turgay Yerlikaya

989

Dr.

Turgut Taşkın

990

Dr.

Tülay Altay

991

Dr.

Tülay Özden

992

Dr.

Tülay Tellioğlu

993

Prof. Dr.

Türkan Yiğitbaşı

994

Doç. Dr.

Uçman Ergün

995

Doç.Dr.

Ufuk Fatih Küçükali

996

Dr.

Ufuk Özer

997

Prof. Dr.

Ufuk Şakul

998

Doç. Dr.

Uğur Cengiz

999

Doç. Dr.

Uğur Demir

1000

Dr.

Uğur Fidan

1001

Prof. Dr.

Uğur Türkmen

1002

Doç. Dr.

Uğur Ulusu

1003

Dr.

Ulaş Acaröz

1004

Dr.

Ulukan Büyükarıkan

1005

Dr.

Umut Kaya

1006

Dr.

Utkan Baykal Demir

1007

Prof. Dr.

Ümit Yalçın Kalyoncuğolu

1008

Doç. Dr.

Ümran Ay

1009

Prof. Dr.

Ünal Aldemir

1010

Doç. Dr.

Ünal Uslu

1011

Dr.

Üzeyir Durmuş

1012

Prof. Dr.

Vahit Doğan

1013

Dr.

Vedat Genç

1014

Dr.

Veysel Aykut

1015

Doç. Dr.

Veysel Çomaklı

1016

Dr.

Veysel Kurt

1017

Doç. Dr.

Veysel Küçük

1018

Dr.

Volkan Göçoğlu

1019

Prof. Dr.

Volkan Tuzcu

1020

Dr.

Volkan Yüncü

1021

Prof. Dr.

Vural Özdemir

1022

Prof. Dr.

Yadigar İzmirli

1023

Prof. Dr.

Yakup Civelek

1024

Doç. Dr.

Yakup Karataş

1025

Dr.

Yalçın Boztoprak

1026

Dr.

Yalçın Coşkun

1027

Dr.

Yalçın Karagöz

1028

Dr.

Yalçın Lüleci

1029

Dr.

Yasa Ekşioğlu Özok

1030

Doç. Dr.

Yasemin Tümer Erdem

1031

Dr.

Yasin Kılıç

1032

Doç. Dr.

Yaşar Bedirhan

1033

Prof. Dr.

Yaşar Bülbül

1034

Dr.

Yaşar Çolak

1035

Dr.

Yaşar Çoruh

1036

Prof. Dr.

Yaşar Kabataş

1037

Dr.

Yaşar Önder Özgören

1038

Prof. Dr.

Yavuz Birdane

1039

Dr.

Yavuz Konca

1040

Dr.

Yavuz Selim Güçlü

1041

Dr.

Yavuz Tutuş

1042

Prof. Dr.

Yeter Demir Uslu

1043

Dr.

Yıldır Akkaya

1044

Dr.

Yıldırım Aktaş

1045

Doç. Dr.

Yıldız Aksoy

1046

Dr.

Yılmaz Keskin

1047

Dr.

Yılmaz Özdemir

1048

Dr.

Yılmaz Uzer

1049

Prof. Dr.

Yılmaz Yalçın

1050

Dr.

Yılmaz Yurtseven

1051

Prof. Dr.

Yunus Kalkan

1052

Dr.

Yunus Tortop

1053

Prof. Dr.

Yusuf Karaca

1054

Doç. Dr.

Yusuf Kayalı

1055

Doç. Dr.

Yusuf Kaynak

1056

Dr.

Yusuf Özkır

1057

Doç. Dr.

Yusuf Yaşar

1058

Doç. Dr.

Yusuf Yiğit

1059

Prof. Dr.

Yücel Ocak

1060

Prof. Dr.

Yüksel Oğuz

1061

Prof. Dr.

Z. Kadir Sarıtaş

1062

Prof. Dr.

Zehra Bozkurt

1063

Dr.

Zekeriya Başaslan

1064

Doç. Dr.

Zeki Gürler

1065

Dr.

Zeki Severoğlu

1066

Dr.

Zekiye Sönmez

1067

Dr.

Zeliha Karadeniz

1068

Doç. Dr.

Zeynep Çiğdem Özcan

1069

Dr.

Zeynep Uzunoğlu

1070

Dr.

Ziya Ö. Yazıcı

1071

Dr.

Zuhal Ağılkaya Şahin

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