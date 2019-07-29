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  • Son Güncelleme: 29.07.2019 08:57

'li provokatörlerin yeni taktiği: Hizmet suikasti! ifşa etti

31 Mart lerinde 'nin Doğu illerinde yakaladığı büyük çıkış, hizmet düşmanı 'lileri rahatsız etti. 'da HDP'nin provokatörleri AK Parti'li belediyenin hizmetlerini sabote etmek için harekete geçti. HDP'nin hizmet suikastini Başkanı ifşa etti.

HDP'nin yeni oyunu: Hizmet suikasti
31 Mart lerinde özellikle Doğu illerinde büyük bir çıkış yakaladı. AK Parti, 'nin bir önceki seçimde kazandığı 3 ilde kazanmayı başardı. Buna göre 'ta AK Parti'nin adayı Mehmet Yarka, 'da ve Bitlis'te Nesrullah Tanğlay yerel seçimlerde kazanan isimler oldu. AK Parti'nin Doğu illerindeki bu çıkışı ve HDP'li hizmet düşmanlarını rahatsız etti ve provokatörlerini harekete geçirdi.



HİZMET SUİKASTİNE BAŞLADILAR
Doğu illerinde kaybettikleri belediyeler sebebiyle 31 Mart'ın kuyruk acısını yaşayan HDP'liler, AK Parti'nin hizmetlerini sabote etme peşine düştü. Ağrı'da HDP'li provokatörler, çöp kontenerleri çevresinde kasıtlı olarak görüntü kirliliği yarattı, kimi konteyner dışarısına çöp atarken kimileri de konteynerleri devirerek çöpleri etrafa saçtı.



"SİZ ONURSUZLARI YENMEYE KARARLIYIZ"
HDP'lilerin bu provokasyonu Başkanı Savcı Sayan'ı isyan ettirdi. Savcı Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Siz ne kadar uğraşırsanız uğraşın...Siz onursuzları yenmeye kararlıyız...Önünüzde diz çökmeyeceğiz..Ama sizi dize getireceğiz..." ifadelerini kullandı.



EMEK SÖMÜRÜSÜ YAPANLARDAN EMEKÇİYE ZULÜM!
Her fırsatta "emek" kavramı üzerinden sözde işçi haklarını koruduğunu iddia eden HDP'nin bu provokasyonunun pisliğini temizlemek yine emekçi belediye çalışanlarına düştü.

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