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  • 24.07.2019 11:14
  • Son Güncelleme: 24.07.2019 11:14

Son dakika haberi: 'li belediyeye terör operasyonu: 6 kişiye gözaltı

ve 'da başlatılan operasyonda aralarında Başkan Yardımcısı , İl Başkanı 'un da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

HDP'li belediyeye terör operasyonu: 6 kişi yakalandı

merkezli 2 ilde başlatılan terör operasyonunda aralarında ve 'li yöneticilerin de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan HDP ve DBP'lilere yönelik operasyon başlatıldı.

6 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Mardin ve 'da Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince parti binaları ile bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında Başkan Yardımcısı , Nusaybin Belediye Meclis üyesi Emin Alkan, DBP İl Başkanı , Diyarbakır'ın Bismil Belediyesi Meclis üyesi Gülşen Özer'in de bulunduğu 6 şüpheli yakalandı, söz konusu adreslerde arama yapıldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Operasyonun devam ettiği öğrenildi.

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