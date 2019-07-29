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  • Son Güncelleme: 29.07.2019 09:51

Son dakika haberi: 'da dev operasyonu

Son dakika... 'da soruşturması kapsamında personeli 41 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi, 16 şüpheli yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü () soruşturması kapsamında personeli 41 astsubay hakkında gözaltı kararı verildiği, 16 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığından, il genelinde sabit ve kontörlü büfe hatları üzerinden FETÖ'nün sivil mahrem imamları ile örgütsel iletişim kurdukları tespit edilen 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Şüphelilerin Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli olduğu ve astsubay rütbesinde görev yaptıkları ifade edilen açıklamada, 16 kişinin yakalandığı, diğerlerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

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