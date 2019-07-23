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  • Son Güncelleme: 23.07.2019 12:09

Son dakika haberi: ’ta ’li yöneticilere operasyon: 11 gözaltı

'ta terör örgütü /'ya yönelik operasyonda, aralarında Belediye Meclis Üyesi Münevver S. ve () Kars Şube Başkanı Güldane K'nin de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

HDP’li yöneticilere operasyon: 11 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü /'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor.

YAKALANDILAR
Bu kapsamda polis ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, HDP Belediye Meclis Üyesi Münevver S, HDP İl Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi Tuğba Y, eski HDP il başkanları Nuriye E. ve İdris A. ile İnsan Hakları Derneği (İHD) Kars Şube Başkanı Güldane K'nin de aralarında bulunduğu 12 şüpheli "terör örgütü üyesi olmak" suçundan yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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