Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 29.07.2019 10:02
  • Son Güncelleme: 29.07.2019 10:02

Asfalt çalışmasının sona erdiği Köprüsü'nde trafik yoğunluğu azaldı

’neki asfalt çalışmasının sona ermesi ile trafikte yoğunluk azaldı. Köprüsü’nün asfalt yenileme çalışmasından sonraki ilk hali havadan görüntülendi.

'nde 27 Haziran'da başlayan asfalt yenileme çalışması sona erdi. Köprü dün saat 18.00'den itibaren trafiğe açıldı. Asfalt yenileme çalışmalarından dolayı kapatılan şeritlerle köprü trafiği durma noktasına gelmişti.



Dün çalışmalarını bittiği köprüde trafik yoğunluğunun azaldığı görüldü. Köprünün son durumu ise havadan görüntülendi. Köprüdeki trafiğin 'ndan 'na, Avrupa Yakası'ndan da Anadolu Yakası'na akıcı olduğu görüldü.



Bundan sonra asfalt yenileme gerektiği zaman, sadece en üstteki 2,5 santimetrelik tabakanın yenilenmesi yeterli olacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriAsfalt çalışmasının sona erdiği FSM Köprüsü'nde trafik yoğunluğu azaldı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri