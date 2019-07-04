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  • Son Güncelleme: 04.07.2019 18:28

ahlaksızlığına alkış tutan belediyelere ’den skandal destek!

Genel Başkan Yardımcısı , CHP'li belediyelerin paylaşımlarına tepki gösteren vatandaşları kızdıran yeni bir skandala imza attı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "Belediyelerimizin paylaşımlarını ve LGBTİ+ hakları savunucularını durmaksızın hedef gösterenler, onları sapkınlıkla suçlayanlar ve dağılmakta olan kitleyi biber gazına boğanlar asıl suçu kendileri işliyor." ifadesini kullandı.

LGBT ahlaksızlığına CHP’den skandal destek!

Genel Başkan Yardımcısı , CHP'li belediyelerin paylaşımlarına tepki gösteren vatandaşları kızdıran yeni bir skandala imza attı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, yazılı açıklamasında, LGBT hakları savunucularının Taksim ve Bakırköy'de "" kutlamalarına izin verilmediğini belirtti.

30 Haziran Pazar günü basın açıklaması yapmak isteyen gruba plastik mermi ve biber gazıyla müdahale edildiğini aktaran Gökçen, "İş yaşamından dışlanan, siyasette ayrımcılığa uğrayan, sokakta öldürülen LGBTİ+ların en doğal hakkı basın açıklaması ve barışçıl protestodur." değerlendirmesini yaptı.

GÖKÇEN, ŞUNLARI KAYDETTİ:
"Bizler, bu temel hakların korunması ve ayrımıcılığın ortadan kaldırılması için 'nda Mis Sokak'taydık. Aynı şekilde birçok belediyemiz de nefret söylemlerine rağmen Onur Haftası'nı kutlayan paylaşımlar yaptı. Belediyelerimizin paylaşımlarını ve LGBTİ+ hakları savunucularını durmaksızın hedef gösterenler, onları sapkınlıkla suçlayanlar ve dağılmakta olan kitleyi biber gazına boğanlar asıl suçu kendileri işliyor.

Bizler, hak, hukuk ve adalet için mücadele ederken hiçbir kesimi bunun dışında tutmuyoruz. Herkesin temel haklardan yararlanabilmesi için öncelikle ayrımcılığa uğrayan gruplarla dayanışma içinde olma gerekliliğinin farkındayız. Bu nedenle LGBTİ+ların yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz. Gelecek yıllarda Onur Haftası'nda birlikte yürüyeceğiz."

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