Dünya çapında bir sapkınlık projesi olan LGBTİ kendi sapkınlığını topluma empoze etmek için her türlü yolu deniyor her mecrayı kullanıyorlar. Bu zehirlenmenin kuşkusuz en zayıf halkası çocuklar.



Batılı ülkelerden yayılmaya başlayan ve aile yapısını paramparça eden LGBTİ hastalığı Türkiye'yi de tehdit ediyor. Bu hastalığın küresel yayılmasında başat aktörlerden biri de Netflix.



EŞCİNSELLİK PROPAGANDASI İÇİN 60 MİLYON DOLARLIK HARCAMA YAPACAK

Ocak 2019'da Kuzey Caroline'deki (ABD) "eşcinsel haklarının çoğaltılması için" 60 milyon dolarlık harcama yapacağını açıklayan Netflix, yayınladığı dizi ve filmlerde yaş sınırı tanımadan açık açık eşcinsellik propagandası yapıyor.

Eskiden sübliminal yöntemlerle yapılmaya çalışılan manipülasyon şimdilerde açık seçik ortaya konuluyor. Animasyonlarda kız çocuklarını öpüştüren Netflix, cinsel gelişimini tamamlamamış çocukların saf akıllarını bulandırmaya çalışıyor.











Netflix'te yayınlanan "3 Altında: Arcadia Hikâyeleri" adlı çocuk animasyon çizgi dizisinin 2. sezonunda 9-10 yaşlarındaki 2 kız çocuğunun öpüştüğü sahne konuldu.





Netflix'in Ejderhalar Prensi adlı çizgi dizisinde ise lezbiyen kraliçe ikilisi yer alıyordu. Lezbiyen oldukları, uzun süre çocukların anlayamayacağı şekilde çok dolaylı şekilde ima edildi. Son bölümlere doğru ise bu lezbiyen çift öpüştürüldü.





Sinemalarda ailecek izlenen (ayrıca Netflix'te de yayınlanan) Leylekler çizgi filminin sonunda leylekler, eşcinsel çiftlere de çocuk getiriyordu.









Öte yandan yakın dönemde yayımlanan Türk film ve dizilerinde de eşcinsel karakterlere sistematik olarak yer veriliyor. Yardımsever ve naif karakterleri canlandıran eşcinsellerin seyirci gözünde olumlu bir imaja sahip olması amaçlanıyor.







