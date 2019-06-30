Bu yıl 27'inci kez düzenlenmesi planlanan sözde "Onur Haftası" adı altındaki sapkın etkinlikler için CHP, İP ve HDP'li belediyeler de seferber oldu. CHP, İP ve HDP'li belediyelerin resmi sosyal medya hesapları, eşcinsel paylaşımlar yapma konusunda adeta yarışa girdi.

Söz konusu paylaşımların bazılarında sözde özgürlük ve Atatürkçülük bahsinin geçmesi vatandaşların tepkisini topladı.

Bir tepki de Esenler Belediyesi'nden geldi. Esenler Belediyesi tarafından yapılan paylaşımda, "Çanakkale içinde vurdular bizi. Ölmeden mezara koydular bizi. Offff gençliğimiz eyvah!!!" ifadesine yer verildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden de bir tepki geldi.

Yapılan açıklamada, "Aile, duvarlarla çevrili olan evi yuva yapandır. Aile, bir arada yaşayan insanları toplum yapandır. Aile olmazsa toplum olmaz. Toplum olmazsa vatan olmaz. Ve bizler, ne ailelerimizi ne de vatanımızı sokakta bulmadık." denildi.