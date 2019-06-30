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  • 30.06.2019 19:29
  • Son Güncelleme: 30.06.2019 20:09

'li belediyelerin ahlaksızlığını öven paylaşımlara 'nden gibi cevap

’da Şişli ve belediyelerinin ardından ’li çok sayıda belediye hesabından sözde "27. İstanbul "nı kutlayan paylaşımlarda bulundu. CHP'li belediyelerin ahlaksızlığını öven paylaşımlara tepki yağıyor. tarafından ise bu ahlaksızlığı öven paylaşımlara gibi cevap geldi.

LGBT ahlaksızlığını öven paylaşımlara tokat gibi cevap

Bu yıl 27'inci kez düzenlenmesi planlanan sözde "" adı altındaki sapkın etkinlikler için , İP ve 'li belediyeler de seferber oldu. CHP, İP ve HDP'li belediyelerin resmi hesapları, eşcinsel paylaşımlar yapma konusunda adeta yarışa girdi.

Söz konusu paylaşımların bazılarında sözde özgürlük ve Atatürkçülük bahsinin geçmesi vatandaşların tepkisini topladı.

Bir tepki de 'nden geldi. Esenler Belediyesi tarafından yapılan paylaşımda, " içinde vurdular bizi. Ölmeden mezara koydular bizi. Offff gençliğimiz eyvah!!!" ifadesine yer verildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden de bir tepki geldi.

Yapılan açıklamada, "Aile, duvarlarla çevrili olan evi yuva yapandır. Aile, bir arada yaşayan insanları toplum yapandır. Aile olmazsa toplum olmaz. Toplum olmazsa vatan olmaz. Ve bizler, ne ailelerimizi ne de vatanımızı sokakta bulmadık." denildi.

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