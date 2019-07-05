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Gelecek nesilleri bekleyen büyük tehlike! Pedofili sapkınlığının normalleştirilmesi

Son günlerde Türkiye'de de özellikle HDP ve CHP'nin parlattığı LGBT oluşumları, gelecek nesiller açısından büyük tehlike arz ediyor. Gerek dizilerle, gerek sosyal medya kampanyalarıyla, gerek siyasi partiler aracılığıyla yayılan bu zehir, gençlerimize "özgürlük" adı altında adeta enjekte ediliyor. Dünya çapında birçok sapkın kuruluş, bu tür oluşumları fonlayarak çok küçük çocuk yaştaki çocukları hedef alıyor. Birçoğumuz tehlikeyi uzakta sansa da çocuklarımızın izlediği çizgi filmlerde dahil LGBT zehri kendilerini tehdit ediyor.

05.07.2019 10:28 - Son Güncelleme: 05.07.2019 11:16
Gelecek nesilleri bekleyen tehlike! Pedofili ve çocuk istismarı LGBT aracılığıyla normalleştiriliyor

Türkiye'de de gerek CHP ve HDP gibi siyasi partilerin, gerekse sözde özgürlükçü sivil toplum kuruluşlarının pazarlamaya çalıştığı LGBT zehri, çocuklarımızın geleceğini tehdit ediyor.

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Gelecek nesilleri bekleyen tehlike! Pedofili ve çocuk istismarı LGBT aracılığıyla normalleştiriliyor

Dünya çapında bir sapkınlık projesi olan LGBT, gerek dizi ve filmlerle, gerek siyasi kampanyalarla gerekse uluslararası medya kuruluşları eli ile pedofili, eşcinsellik ve çocuk istismarını normalleştiriyor ve masumlaştırıyor.

Gelecek nesilleri bekleyen tehlike! Pedofili ve çocuk istismarı LGBT aracılığıyla normalleştiriliyor

Çocukların alet edildiği bu çirkin projeye karşı çıkanlar yine medya ve sözde özgürlükçü sivil toplum kuruluşları tarafından "baskıcı" ve "gerici" olarak yaftalanıyor.

Gelecek nesilleri bekleyen tehlike! Pedofili ve çocuk istismarı LGBT aracılığıyla normalleştiriliyor

Peki çocuk istismarı LGBT eliyle sözde özgürlük kisvesi altında nasıl yaygınlaştırılıyor? Uluslararası medya kuruluşları, akademi ve STK'lar bu sapkınlık projesini nasıl pazarlıyor? İşte geleceğimiz için dikkat etmemiz gereken tehlikeden örnekler...

Gelecek nesilleri bekleyen tehlike! Pedofili ve çocuk istismarı LGBT aracılığıyla normalleştiriliyor

İlk örnek İngiliz devlet televizyonu BBC'den. Dünya çapında yayın yapan BBC, bir pedofili ile yapılan röportajı yayınlıyor. BBC'nin adeta parlatıp pazarladığı röportajda, "pedofililerin yargılanmaya değil anlaşılmaya ve yardım edilmeye ihtiyacı var" deniliyor. Bu şekilde BBC eliyle çocuk istismarı masumlaştırılmaya çalışılıyor.

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