Gelecek nesilleri bekleyen büyük tehlike! Pedofili sapkınlığının normalleştirilmesi
Son günlerde Türkiye'de de özellikle HDP ve CHP'nin parlattığı LGBT oluşumları, gelecek nesiller açısından büyük tehlike arz ediyor. Gerek dizilerle, gerek sosyal medya kampanyalarıyla, gerek siyasi partiler aracılığıyla yayılan bu zehir, gençlerimize "özgürlük" adı altında adeta enjekte ediliyor. Dünya çapında birçok sapkın kuruluş, bu tür oluşumları fonlayarak çok küçük çocuk yaştaki çocukları hedef alıyor. Birçoğumuz tehlikeyi uzakta sansa da çocuklarımızın izlediği çizgi filmlerde dahil LGBT zehri kendilerini tehdit ediyor.
05.07.2019 10:28
- Son Güncelleme: 05.07.2019 11:16
Türkiye'de de gerek CHP ve HDP gibi siyasi partilerin, gerekse sözde özgürlükçü sivil toplum kuruluşlarının pazarlamaya çalıştığı LGBT zehri, çocuklarımızın geleceğini tehdit ediyor.
İlk örnek İngiliz devlet televizyonu BBC'den. Dünya çapında yayın yapan BBC, bir pedofili ile yapılan röportajı yayınlıyor. BBC'nin adeta parlatıp pazarladığı röportajda, "pedofililerin yargılanmaya değil anlaşılmaya ve yardım edilmeye ihtiyacı var" deniliyor. Bu şekilde BBC eliyle çocuk istismarı masumlaştırılmaya çalışılıyor.
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