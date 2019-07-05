Gelecek nesilleri bekleyen büyük tehlike! Pedofili sapkınlığının normalleştirilmesi

İlk örnek İngiliz devlet televizyonu BBC'den. Dünya çapında yayın yapan BBC, bir pedofili ile yapılan röportajı yayınlıyor. BBC'nin adeta parlatıp pazarladığı röportajda, "pedofililerin yargılanmaya değil anlaşılmaya ve yardım edilmeye ihtiyacı var" deniliyor. Bu şekilde BBC eliyle çocuk istismarı masumlaştırılmaya çalışılıyor.