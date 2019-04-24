İBB'de CHP'li üyelerden akılalmaz hareket!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde, Belediye Meclisi'nde CHP "cinsiyet eşitliği ve uyuşturucu ile mücadele komisyonu" kurulmasını teklif etti.

Ancak İBB Meclisi'nde zaten var olan Sosyal Hizmetler Komisyonu içerisinde "uyuşturucu ile mücadele" aktif bir şekilde sürdürülüyor.

Haber 7'nin habeine göre, AK Partili üyeler, diğerine paralel ikinci bir komisyonun kurulmasının gereksiz olduğu gerekçesiyle bu öneriyi reddetti. Hemen ardından ise sosyal medyada ve CHP'ye yakın medyada yoğun bir çarpıtma ve halkı yanıltma faaliyeti başlatıldı.

Söz konusu yayın organlarında özetle, "AK Parti ve MHP uyuşturucuyla mücadeleye engel oluyor" algısı yayılmaya çalışıldı.

M. TEVFİK GÖKSU: ZATEN VAR OLAN KOMİSYONLA DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK PROJELER YAPTIK

Konuyla ilgili kişisel Twitter hesabından bir açıklama yapan Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu şu ifadeleri kullandı:

"İBB Meclisimizde zaten var olan SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONUsayesinde Büyükşehir Belediyemiz "Uyuşturucu ile Mücadele" konusunda yıllardır ciddi çalışmalar yapmıştır ve yapmaya devam etmektedir. Bu nedenle yeni komisyon bir kurulmasına ihtiyaç bulunmamaktadır.

İBB Meclisimizde zaten var olan KADIN AİLE ve ÇOCUK KOMİSYONU'muzla İstanbul Büyükşehir Belediyemiz kadın hakları konusunda dünyaya örnek olmuş projeler hayata geçirmiştir. Bu nedenle yeni bir komisyon kurulmasına ihtiyaç bulunmamaktadır."









KADIN HAKLARIYLA İLGİSİ OLMAYAN LGBT KONUSUNU GÜNDEME GETİRDİLER

Öte yandan, "AK Parti reddetti" dedikleri "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu" adı altında da CHP'liler LGBT'lileri gündeme getirdi. Ancak bu konunun kadın ve çocuk haklarıyla ilgisi olmadığı için teklif AK Parti ve MHP tarafından reddedildi.

İşte CHP'ye yakın medyanın ve CHP'li siyasetçilerin sosyal medyadaki çarpıtma çabalarından bazıları:







