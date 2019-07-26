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  • Son Güncelleme: 26.07.2019 16:03

'den faiz indirimi kararı hakkında skandal açıklama! Rahatsız oldular

'nın indirim kararı faiz lobisini hüsrana uğrattı. Faiz indirimi kararının ardından doların da hızla gerilemesiyle " batacak" yaygarası yapanlar sessizliğe büründü. 'de Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararından rahatsız oldu.

HDP faiz indiriminden rahatsız oldu

Geçen yılki kur saldırısının ardından faizi 6.25 puan çekerek yüzde 24'e yükselten de canlanmanın fitilini ateşledi. Murat Çetinkaya'nın yerine göreve getirilen yeni başkan Murat Uysal'ın başkanlığındaki ilk toplantıda politika faizi (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) 4.25 puan indirilerek yüzde 24'ten 19.75'e çekildi. Faiz indirimi piyasada beklentilerin üzerinde olsa da ne dolar ne euro arttı. Analistler, yıl sonuna kadar bankanın 3-4 puan daha indirim marjının olduğunu belirtiyor.


Fotoğrafta: HDP Sözcüsü Günay Kubilay

HDP SÖZCÜSÜNDEN AKIL ALMAZ AÇIKLAMA
Sözcüsü Günay Kubilay, Merkez Bankası Para Politikaları Kurulunun dün 4.25 puan gibi radikal bir indirim yaptığını belirterek, bu kararın iktisadi değil siyasi bir karar olduğunu savundu.

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