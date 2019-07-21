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  • Son Güncelleme: 28.07.2019 16:22

Tatilden sonra Meclis'te olacak! 80 bin kişiye af geliyor

Af ile ilgili son dakika gelişmesi yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın af açıklamasının ardından binlerce af bekleyen kader mahkumu gelecek müjdeli haberi bekliyordu. Son açıklama AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan geldi.

22 Temmuz af yasası haberleri oldukça merak ediliyor. Af yasasının tatilden sonra Meclis'te olması bekleniyor ve toplam 80 bin kişinin bundan yararlanacağı tahmin ediliyor. Bu anlamda af ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. MHP'nin gündeme getirdiği ceza indirimi ve af konusu ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar sonrası binlerce kader mahkumu ve ailesi gelecek müjdeli haberi beklemeye başladı.

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