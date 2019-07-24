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  • Son Güncelleme: 24.07.2019 10:45

Son dakika: ne zaman çıkacak? 24 Temmuz genel af ve ceza indirimi son durum nedir? İşte son haberler

nda son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Ceza indirimi olarak da bilinen af yasasını bekleyenler internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, af yasası ne zaman çıkacak? Genel af ve ceza indiriminde son durum nedir? İşte 24 Temmuz af ile ilgili son haberler...

Af yasası ne zaman çıkacak?

Af ile ilgili son gelişmeler neler? MHP'nin gündeme getirdiği af yasasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Biz aftan ziyade ceza indirimi olarak kararlılığımızı sürdürüyoruz. Biz de hiçbir düşünce rafta eskimez" demişti. Bunun üzerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın af yasası ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından kader mahkumları ve aileleri heyecanla yasanın ne zaman çıkacağını araştırmaya başladı. Peki, af yasası ne zaman çıkacak? Genel af ve ceza indiriminde son durum nedir? İşte 24 Temmuz af ile ilgili son haberler...

AF YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Af yasasının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. TBMM'nin tatile girmesi nedeniyle af yasası yeni dönemde görüşülecek. Meclis'in yeniden mesaiye başlamasıyla birlikte gündeme alınacak ilk konular arasında ceza infaz düzenlemesinin olması bekleniyor.

İşte af yasası ile ilgili son haberler:

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