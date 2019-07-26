2019 İstanbul Ankara kurbanlık canlı kilo fiyatı! Kurbanlık koç fiyatları! İşte Büyükbaş kurban fiyatı... Temmuz ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Vatandaşlar Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte "kurban fiyatları" hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Kurban fiyatları ne kadar oldu? 2019 Kurban Bayramı küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları... Bu sene Kurban Bayramı 11 Ağustos tarihinde başlayacak. Kurban Bayramı'na az bir zaman kala kurbanlık fiyatları belli oldu.Kurbanlık fiyatları ile ilgili ETBİR Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yücesan konuştu.Peki 2019 kurbanlık canlı kilo fiyatı nedir? Detaylar haberimizde...