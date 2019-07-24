Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 24.07.2019 14:44
  • Son Güncelleme: 24.07.2019 14:53

Başkan Erdoğan ile telefonda konuştu! İşte o anlar

ABD'de 32 ay hapis yattıktan sonra tahliye olan ve sınır dışı edilen eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet , 'nin tarifeli seferiyle 'a geldi.   , Hakan Atilla ile telefonda görüştü. Görüşmede, Erdoğan kendisine 'Hoş geldin' diyerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

, Mehmet ve ailesine "geçmiş olsun" temennisinde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki yaptırımları davasında suçlu olduğu iddiasıyla tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildikten sonra 'a gelen eski Genel Müdür Yardımcısı Atilla ile telefonda görüştü.

Erdoğan, İstanbul Havalimanı'ndayken görüştüğü Atilla ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriHakan Atilla Başkan Erdoğan ile telefonda konuştu! İşte o anlar
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri