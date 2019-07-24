Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 24.07.2019 13:14
  • Son Güncelleme: 24.07.2019 13:46

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 'ya geçmiş olsun telefonu

Türkiye Cumhurbaşkanı , ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti. Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın İstanbul Havalimanı'na gelmesinin ardından Başkan Erdoğan telefonla aradı. Erdoğan, ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan ve tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen Hakan Atilla'ya 'hoş geldin' dedi...

ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan ve tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet , Türkiye'ye geldi. New York JFK Havalimanı'ndan havalanan Atilla'nın da içinde bulunduğu Türk Hava Yolları'nın TK 2 sefer sayılı uçağı, saat 11.30'da İstanbul Havalimanı'na indi. Hakan Atilla'nın İstanbul Havalimanı'na gelmesinin ardından Başkan Erdoğan telefonla aradı ve 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

BAKAN ALBAYRAK KARŞILADI

ABD'de 28 ay cezaevinde kalan ve serbest kaldıktan sonra dün gece saatlerinde Türkiye'ye gönderilen eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'yı Hazine ve Maliye Bakanı karşıladı. Atilla'yı havalimanında karşılayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Hakan Atilla kardeşimizin şahsında, ülkemizin ne kadar güzel, güçlü evlatlar yetiştirdiğini, o evlatları yetiştiren ne güzel anne, babaların olduğuna bugün bir kez daha ben şahit oldum. Bu ülkenin bir bireyi olmaktan gurur duydum.



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TELEFON

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu olduğu iddiasıyla tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildikten sonra İstanbul'a gelen eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Atilla ile telefonda görüştü. Erdoğan, İstanbul Havalimanı'ndayken görüştüğü Atilla ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Başkan Erdoğan'dan Hakan Atilla'ya geçmiş olsun telefonu
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri