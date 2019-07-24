ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan ve tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, Türkiye'ye geldi. New York JFK Havalimanı'ndan havalanan Atilla'nın da içinde bulunduğu Türk Hava Yolları'nın TK 2 sefer sayılı uçağı, saat 11.30'da İstanbul Havalimanı'na indi. Hakan Atilla'nın İstanbul Havalimanı'na gelmesinin ardından Başkan Erdoğan telefonla aradı ve 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

BAKAN ALBAYRAK KARŞILADI

ABD'de 28 ay cezaevinde kalan ve serbest kaldıktan sonra dün gece saatlerinde Türkiye'ye gönderilen eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'yı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak karşıladı. Atilla'yı havalimanında karşılayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Hakan Atilla kardeşimizin şahsında, ülkemizin ne kadar güzel, güçlü evlatlar yetiştirdiğini, o evlatları yetiştiren ne güzel anne, babaların olduğuna bugün bir kez daha ben şahit oldum. Bu ülkenin bir bireyi olmaktan gurur duydum.





BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TELEFON

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu olduğu iddiasıyla tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildikten sonra İstanbul'a gelen eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Atilla ile telefonda görüştü. Erdoğan, İstanbul Havalimanı'ndayken görüştüğü Atilla ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.