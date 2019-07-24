Aylar sonra Türkiye'ye dönen Hakan Atilla'nın karşılanmasında duygu dolu anlar yaşandı
ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu olduğu iddiasıyla 32 ay hapis cezası verilen ve tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'yı taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi. Atilla'yı, İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda aile bireylerinin yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve öteki ilgililer karşıladı. Hakan Atilla'nın aylar sonra ailesiyle buluşması duygu dolu anlara sahne oldu.
24.07.2019 13:56
- Son Güncelleme: 24.07.2019 13:56
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