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Aylar sonra Türkiye'ye dönen Hakan Atilla'nın karşılanmasında duygu dolu anlar yaşandı

ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu olduğu iddiasıyla 32 ay hapis cezası verilen ve tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'yı taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi. Atilla'yı, İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda aile bireylerinin yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve öteki ilgililer karşıladı. Hakan Atilla'nın aylar sonra ailesiyle buluşması duygu dolu anlara sahne oldu.

24.07.2019 13:56 - Son Güncelleme: 24.07.2019 13:56
Aylar sonra Türkiye'ye dönen Hakan Atilla'nın karşılanmasında duygu dolu anlar yaşandı

ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu olduğu iddiasıyla 32 ay hapis cezası verilen ve cezaevinden tahliye edilen eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, Türkiye'ye geldi.

Aylar sonra Türkiye'ye dönen Hakan Atilla'nın karşılanmasında duygu dolu anlar yaşandı

Atilla'yı, İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda eşi Burçin, oğlu Burkan, annesi Ayşe, babası Mehmet Işık Atilla, kardeşi Arzu Eralp ve kayınpederi, kayınvalidesi ile diğer yakınları karşıladı.

Aylar sonra Türkiye'ye dönen Hakan Atilla'nın karşılanmasında duygu dolu anlar yaşandı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ile Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın ile öteki ilgililer de Mehmet Hakan Atilla'yı havalimanında karşılayanlar arasında yer aldı.

Aylar sonra Türkiye'ye dönen Hakan Atilla'nın karşılanmasında duygu dolu anlar yaşandı

İŞTE TARİHİ BULAŞMADAN DUYGU DOLU ANLAR...

Aylar sonra Türkiye'ye dönen Hakan Atilla'nın karşılanmasında duygu dolu anlar yaşandı
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