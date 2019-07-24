Hakan Atilla kimdir? Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla,32 aydır tutulduğu ABD'de cezaevinden tahliye edildi.Jüri üyeleri, "kara para aklama" dışında Atilla'yı beş ithamdan suçlu bulmuştu. Peki Hakan Atilla kimdir? Neden tahliye edildi? Merak edilen detaylar haberimizde... 1970'te Ankara'da doğan Mehmet Hakan Atilla, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. Bu arada ABD'de tutulduğu cezaevinden haliye edilen Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'yı taşıyan uçak İstanbul'a geldi.