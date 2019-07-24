Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 24.07.2019 13:14
  • Son Güncelleme: 24.07.2019 14:13

28 ay suçsuz yere hapis yattı ülkesini satmadı! Türkiye'de

FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpasının devamı niteliğinde olan bir dava nedeniyle ABD'de tutuklanan eski Halkbank Genel Müdürü Türkiye'ye geldi. 28 ay boyunca suçsuz yere hapis yatan ancak Türkiye aleyhine herhangi bir ifade vermeyen Atilla'yı havaalanında ailesi ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanı karşıladı.

ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan ve tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet , Türkiye'ye geldi.

11.30'DA İNDİ
New York JFK Havalimanı'ndan havalanan Atilla'nın da içinde bulunduğu Türk Hava Yolları'nın TK 2 sefer sayılı uçağı, saat 11.30'da İstanbul Havalimanı'na indi. Mehmet Hakan Atilla, 19 Temmuz'da tahliye edilmiş ve sınır dışı işlemlerinin tamamlanması için gözaltı merkezi York County Prison'a sevk edilmişti.

28 AY HAPİS YATTI, ÜLKESİNİ SATMADI
Atilla, 27 Mart 2017'de New York JFK Havalimanı'nda gözaltına alınmış ve İran yaptırımlarının ihlali suçlamalarıyla açılan davanın tek sanığı olarak yargılanmıştı. Gözaltına alındığı ilk günden bu yana suçsuz olduğunu söyleyen Atilla, Türkiye aleyhinde de herhangi bir açıklama yapmamıştı. Jüri, Atilla'yı hakkındaki 6 suçlamanın 5'inden suçlu bulmuş, "kara para aklama" iddiasıyla ilgili ise Atilla'nın masum olduğuna karar vermişti.

Hakan Atilla'ya, İran yaptırımları davasında suçlu olduğu iddiasıyla 32 ay hapis cezası verilmişti.​ ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmekle suçlanan ve 19 Mart 2016'da ABD'de tutuklanan iş adamı Rıza Sarraf ise yargılanmasına kısa bir süre kala 26 Ekim 2017'de hakkındaki suçlamaları kabul etmiş ve savcılıkla işbirliğine gitmişti.

DUYGU DOLU ANLAR
Hakan Atilla'nın karşılanması sırasında duygu dolu anlar yaşandı. Ailesi ile kucaklaşan Hakan Atilla ve yakınlarının gözyaşlarını tutamadıkları görüldü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel Haberleri28 ay suçsuz yere hapis yattı ülkesini satmadı! Hakan Atilla Türkiye'de
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri