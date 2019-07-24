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  • Son Güncelleme: 02.08.2019 14:58

Polis alımı 2019 başvuru yapma ekranı açılıyor ne zaman?

Başkanlığı tarafından 2019 yılı polis alımı için başvuruları ne zaman sorusu YKS sonuçlarının ardından merak konusu oldu. 2019 TYT puanı ile tercih edilecek PMYO başvurularının temmuz ayının son haftası başlaması bekleniyor. 2019 yılında 2500 kadın-erkek polis alımı yapılacak.

Polislik başvurusu 2019 ne zaman araştırması YKS sonuçlarının ÖSYM tarafından duyurulmasının ardından araştırılmaya başladı. TYT puanı ile tercih edilecek olan PMYO bölümü için başvuruların temmuz ayının son haftası başlaması bekleniyor. 2019 yılında toplam 2500 yeni polis alımı yapılacak. Her yıl Polis Meslek Yüksek Okulları'na en az lise mezunu adaylar arasından 2500 polis alımı yapılıyor.

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