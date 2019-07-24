Polis alımı 2019 başvuru yapma ekranı açılıyor ne zaman?

Polislik başvurusu 2019 ne zaman araştırması YKS sonuçlarının ÖSYM tarafından duyurulmasının ardından araştırılmaya başladı. TYT puanı ile tercih edilecek olan PMYO bölümü için başvuruların temmuz ayının son haftası başlaması bekleniyor. 2019 yılında toplam 2500 yeni polis alımı yapılacak. Her yıl Polis Meslek Yüksek Okulları'na en az lise mezunu adaylar arasından 2500 polis alımı yapılıyor.