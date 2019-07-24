Sorun, S-400 değil... ABD, Türkiye'nin bağımsız dış politikasından rahatsız. Bölgesel bir güç olmamızı istemiyorlar.
Batı için iki önemli konu var. Biri İsrail, diğeri enerji... İsrail'e düşman ülkeler bertaraf ediliyor. Listenin sonunda Türkiye var.
HEDEFLERİ TÜRKİYE
Genelkurmay eski İkinci Başkanı Ergin Saygun, Washington'da Türk Mirası Vakfı'nın düzenlediği panelde, ilginç açıklamalarda bulundu. Saygun, "Türkiye'yle ABD arasındaki sorunlar, S-400 probleminden çok daha fazlası. Eğer S-400 problemini bitirme konusunda uzlaşırsak bile yeni talepler olacaktır. İran'la anlaşma yapma, buna 'Evet' dersek, sonra 'Suriye'nin kuzeyinde bir Kürt devleti kuracağız, buna muhalif olma'. Buna 'Hayır' derseniz, size 'Kıbrıs'ta gaz ya da petrol arama hakkınız yok' diyeceklerdir. Yani problem S-400 ya da F-35'ler değil. Amerika, Türkiye'nin bağımsız dış politikasından memnun değil ve Türkiye'nin bölgesel bir güç olmasını istemiyor" dedi. Türkiye'nin F-35 projesinden dışlanmasının 10 yıl önce dış ilişkiler komisyonunda tartışıldığını belirterek, "Türkiye F-35'leri alırsa bu Ortadoğu'daki dengeleri değiştirecekti. İsrail hava üstünlüğünü kaybedecekti. ABD, İsrail'e düşman olan Irak ve Suriye'yi bertaraf etti. Bu sıranın sonunda Türkiye var" ifadelerini kullandı.
ABD SİLAHIYLA KORUNAMAYIZ!
S-400'lerin alınma kararının çok doğru olduğunu belirten Saygun, "ABD'ye karşı kendimizi Amerikan silahıyla savunamayız. ABD'den bir şey alırsanız, bunun kodlarını gizli tutuyor. Silahları kilitleyebilir" dedi.
Batı için iki önemli konu var. Biri İsrail, diğeri enerji... İsrail'e düşman ülkeler bertaraf ediliyor. Listenin sonunda Türkiye var.
HEDEFLERİ TÜRKİYE
Genelkurmay eski İkinci Başkanı Ergin Saygun, Washington'da Türk Mirası Vakfı'nın düzenlediği panelde, ilginç açıklamalarda bulundu. Saygun, "Türkiye'yle ABD arasındaki sorunlar, S-400 probleminden çok daha fazlası. Eğer S-400 problemini bitirme konusunda uzlaşırsak bile yeni talepler olacaktır. İran'la anlaşma yapma, buna 'Evet' dersek, sonra 'Suriye'nin kuzeyinde bir Kürt devleti kuracağız, buna muhalif olma'. Buna 'Hayır' derseniz, size 'Kıbrıs'ta gaz ya da petrol arama hakkınız yok' diyeceklerdir. Yani problem S-400 ya da F-35'ler değil. Amerika, Türkiye'nin bağımsız dış politikasından memnun değil ve Türkiye'nin bölgesel bir güç olmasını istemiyor" dedi. Türkiye'nin F-35 projesinden dışlanmasının 10 yıl önce dış ilişkiler komisyonunda tartışıldığını belirterek, "Türkiye F-35'leri alırsa bu Ortadoğu'daki dengeleri değiştirecekti. İsrail hava üstünlüğünü kaybedecekti. ABD, İsrail'e düşman olan Irak ve Suriye'yi bertaraf etti. Bu sıranın sonunda Türkiye var" ifadelerini kullandı.
ABD SİLAHIYLA KORUNAMAYIZ!
S-400'lerin alınma kararının çok doğru olduğunu belirten Saygun, "ABD'ye karşı kendimizi Amerikan silahıyla savunamayız. ABD'den bir şey alırsanız, bunun kodlarını gizli tutuyor. Silahları kilitleyebilir" dedi.
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