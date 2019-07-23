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  • Son Güncelleme: 24.07.2019 01:23

'da en çok 'dan vatandaşlık aldı

Avrupa Birliği () ülkeleri, 2017'de 29 bin 'e AB vatandaşlığı verdi. Türklerin Avrupa'da en çok vatandaşlık aldığı ülke, yüzde 50,2 ile oldu

Türkler Avrupa'da en çok o ülkeden vatandaşlık aldı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 2017'ye ait ülkelerinin vatandaşlık verilerini açıkladı.

Buna göre, AB ülkeleri 2017'de 825 bin 447 kişiye vatandaşlık verdi. En çok vatandaşlık veren ülke ise yüzde 18 ile oldu. İtalya'yı yüzde 15 ile , yüzde 14 ile ve izledi. ve 'nın vatandaşlık verme oranı ise yüzde 8 oldu.

Verilere göre, 2017'de 29 bin AB vatandaşlığı aldı. Vatandaşlık alan Türklerin yüzde 50,2'si Almanya, yüzde 17,9'u Fransa, yüzde 10'u , yüzde 5,3'ü İngiltere, yüzde 16,6'sı da diğer AB ülkelerinin vatandaşı oldu. En çok AB vatandaşlığı alanlar ise yüzde 8 ile Faslılar, yüzde 7 ile Arnavutlar ve yüzde 4'er ile Türk ve Hintler oldu oldu.


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