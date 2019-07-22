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İşte filosunun arması

'lerin zafer adı verilen ilk grubunun arması belirlendi. Ok ve yayıyla 'dan gelen lısı sembolize edildi. S-400'lerin ilk filosuna "Zafer" adı verildi.


'nin 'dan aldığı 'lerin ilk filosuna "Zafer" adı verildi. Barya grubunun arması da çizildi. Grafikte, Mehmetçiğin 'ya uzanan köklerine işaret edildi.
Bugüne kadar Silahlı Kuvvetler'e birçok tasarım yapan grafiker Ömer Erkmen, armanın kabul edildiğini söyledi. At üstünde ok atan savaşçısından esinlendiğini kaydetti.



ASKER: OĞUZ SAVAŞÇISI

ŞAHLANAN AT: YÜKSELEN SAVUNMA SANAYİİ

KILIÇ: KENDİNİ SAVUNMA SİSTEMİ

MAVİ TON: ATMOSFERE YÜKSELEN İRTİFA

4 OK: HER LANCERDE 4 FÜZE



UĞUR YILDIRIM

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