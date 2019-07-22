Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'lerin ilk filosuna "Zafer" adı verildi. Batarya grubunun arması da çizildi. Grafikte, Mehmetçiğin Orta Asya'ya uzanan köklerine işaret edildi.
Bugüne kadar Silahlı Kuvvetler'e birçok tasarım yapan grafiker Ömer Erkmen, armanın kabul edildiğini söyledi. At üstünde ok atan Oğuz savaşçısından esinlendiğini kaydetti.
ASKER: OĞUZ SAVAŞÇISI
ŞAHLANAN AT: YÜKSELEN SAVUNMA SANAYİİ
KILIÇ: KENDİNİ SAVUNMA SİSTEMİ
MAVİ TON: ATMOSFERE YÜKSELEN İRTİFA
4 OK: HER LANCERDE 4 FÜZE
UĞUR YILDIRIM
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