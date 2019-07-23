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  • Son Güncelleme: 24.07.2019 04:47

Eski Genel Müdür Yardımcısı Türkiye'ye gönderildi

ABD'deki yaptırımları davasında suçlu bulunan ve tutulduğu cezaevinden tahliye edilen eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet , Türk Hava Yollarının () 19.05 uçağı ile Havalimanı'ndan 'a gönderildi.

Hakan Atilla Türkiye'ye gönderildi

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu yetkililerince Havalimanı'na getirilen Atilla, 'ye ait "TK-02" sefer sayılı Havalimanı'na giden uçakla 19.05'te ABD'den ayrıldı.

'yı havalimanından Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ve New York Başkonsolosu Alper Aktaş uğurladı.

Uçağın, TSİ Çarşamba günü 11.30 civarında 'na inmesi bekleniyor.

Atilla, 19 Temmuz'da tahliye edilmiş ve sınır dışı işlemlerinin tamamlanması için gözaltı merkezi York County Prison'a gönderilmişti.

Hakan Atilla, 27 Mart 2017'de New York JFK Havalimanı'nda gözaltına alınmış ve yaptırımlarının ihlali suçlamalarıyla açılan davanın tek sanığı olarak yargılanmıştı. Jüri, Atilla'yı hakkındaki 6 suçlamanın 5'inden suçlu bulmuş, "kara para aklama" suçlamasından ise masum olduğuna karar vermişti.

İran yaptırımları davasında suçlu bulunan Hakan Atilla, 32 ay hapis cezası almıştı.

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