

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündemi değerlendirdi. Rusya'dan alınan ve sevkiyatı devam eden S-400 hava savunma sistemlerinin en erken 2020 yılının ilk aylarında aktif hale getirileceğini söyledi. Çavuşoğlu, ABD'nin F-35 kararıyla ilgili de "F-35 projesinden çıkarılma konusunda bir adım yok. F-35'lerin verilmemesi halinde Türkiye, kendisi üretinceye kadar, ihtiyaçlarını başka kaynaklardan gidermek ister ve en doğal hakkıdır. Yaptırım olursa bizim de ABD'ye vereceğimiz cevaplar var. ABD, bize yönelik hasmane tutum sergilerse gizlimiz yok, karşı adımlar atarız. Bu tehdit de değil blöf de değil" dedi.



'TÜRKİYE'DE ÜRETEBİLİRİZ'

Öte yandan Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosteh'in Başkanı Sergey Çemezov'den önemli açıklamalar geldi. Çemezov, şunları söyledi: "S-400 hava sistemlerinin belirli parçalarını, lisanslı bir şekilde Türkiye'de üretilmesine yönelik görüşmeler devam ediyor. Rakiplerimizin ilişkilerimize yönelik müdahale girişimlerini başarıyla aşıyoruz. Türkiye ile havacılık, helikopter üretimi ve enerji alanlarında iş birliğini genişletmeye hazırız. Türkiye, Rosteh ve Rusya'nın kilit ortaklarından biridir. Moskova ve Ankara arasında askeri-teknik alandaki iş birliği olumlu yönde ilerliyor."



ÇAVUŞOĞLU LAVROV İLE GÖRÜŞTÜ

Rus uçaklarının İdlib'de pazar yerini bombalamasının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergei Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye ve İdlib konularının ele alındığı bildirildi.