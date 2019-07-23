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'dan açıklaması: S-400’lerin ortak üretimi için görüşmeler sürüyor

Bakan Çavuşoğlu sevkiyatı süren ’lerin 2020’de aktif hale geleceğini söyledi. Rus savunma sanayi şirketi Rosteh’den de önemli bir açıklama geldi: S-400’lerin ortak üretimi için görüşmeler sürüyor.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündemi değerlendirdi. 'dan alınan ve sevkiyatı devam eden hava savunma sistemlerinin en erken 2020 yılının ilk aylarında aktif hale getirileceğini söyledi. Çavuşoğlu, 'nin F-35 kararıyla ilgili de "F-35 projesinden çıkarılma konusunda bir adım yok. F-35'lerin verilmemesi halinde , kendisi üretinceye kadar, ihtiyaçlarını başka kaynaklardan gidermek ister ve en doğal hakkıdır. Yaptırım olursa bizim de ABD'ye vereceğimiz cevaplar var. ABD, bize yönelik hasmane tutum sergilerse gizlimiz yok, karşı adımlar atarız. Bu tehdit de değil blöf de değil" dedi.


'TÜRKİYE'DE ÜRETEBİLİRİZ'
Öte yandan Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosteh'in Başkanı Sergey Çemezov'den önemli açıklamalar geldi. Çemezov, şunları söyledi: "S-400 hava sistemlerinin belirli parçalarını, lisanslı bir şekilde Türkiye'de üretilmesine yönelik görüşmeler devam ediyor. Rakiplerimizin ilişkilerimize yönelik müdahale girişimlerini başarıyla aşıyoruz. Türkiye ile havacılık, helikopter üretimi ve enerji alanlarında iş birliğini genişletmeye hazırız. Türkiye, Rosteh ve Rusya'nın kilit ortaklarından biridir. ve arasında askeri-teknik alandaki iş birliği olumlu yönde ilerliyor."


ÇAVUŞOĞLU LAVROV İLE GÖRÜŞTÜ
Rus uçaklarının 'de pazar yerini bombalamasının ardından , Rus mevkidaşı Sergei Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ve İdlib konularının ele alındığı bildirildi.

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