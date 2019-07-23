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  • 23.07.2019 15:48
  • Son Güncelleme: 23.07.2019 15:48

'dan açıklaması: Bu hafta tamamlanacak!

'ye yapılan sevkiyatıyla ilgili açıklamalarda bulunan Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi () Başkanı Dmitriy Şugayev, ilk etabın bu hafta tamamlanacağını söyledi.

Rusya'dan flaş S-400 açıklaması

Başkanı Şugayev, " sevkiyatının ilk etabını bu hafta tamamlayacağız" dedi.

Şugayev, ABD'nin baskılarına rağmen S-400 satın almak isteyen ülkelerin sayısında bir azalma olmadığını kaydetti.

"Gösterdikleri direnç nedeniyle Türk mesleklaşlarımıza çok teşekkür ederiz" diyen Şugayev, "Onlara takdirlerimizi sunmalıyız, anlaşma gerçekleşti" ifadesini kullandı.

S-400'ün en iyi hava savunma sistemi olduğunu belirten Şugayev, özellikle havacılık olmak üzere ile birçok başka alanda işbirliği yapılacağından emin olduğunu ifade etti.

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