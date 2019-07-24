FETÖ'nün 17/25 Aralık darbe girişiminde kullandığı fezlekeler, "kopyala yapıştır" yöntemiyle ABD'deki kumpas davasına malzeme olmuştu. Türkiye'ye kumpas davasının medya ayağını ise Sözcü Gazetesi yürütüyordu. FETÖ sayesinde servetine servet katan Burak Akbay'ın sahibi olduğu Sözcü, Zarrab davasıyla ilgili yaptığı haberlerde ABD'deki FETÖ ayarlı kumpasa destek veren haberler yayınlamış, Hakan Atilla'nın tanık olacağı yönünde bir yalanı bile ortaya atmıştı. Sözcü gazetesi FETÖ'nün Türkiye'yi uluslararası arenada sıkıştırmak için kullandığı algı operasyonuna her zaman en büyük ortak oldu.

*Türkiye'de böyle karşılandı

ABD'deki kumpas davasının ardından 32 ay hapis cezası alan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, suçsuz yere cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilip Türkiye'ye geri döndü. Atilla'yı havaalanında ailesi ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak karşıladı. Başkan Erdoğan ile de telefonda konuşan Atilla, daha sonra havaalanından ayrıldı.

KUMPAS DAVASININ SÖZCÜ'SÜNDEN ÇİRKİN ALGI

Türkiye'deki FETÖ kumpası olan 17-25 Aralık sürecinin ABD ayağı olan davanın kumpas davasının Türkiye'deki en büyük destekçilerinden olan Sözcü Gazetesi ise, 28 ay boyunca suçsuz yere hapis yatan Hakan Atilla'yı adeta kriminal bir suçlu gibi göstermeye çalıştı. "ABD'de 28 ay hapis yattı, Türkiye'ye VIP'den giriş yaptı" başlığı ile haberi veren Sözcü, dava sürecinde de kumpasa destek verir nitelikte haberlere imza atmıştı.

İŞBİRLİĞİ YAPTIĞI VE SANIK İKEN TANIK OLDUĞU YAZILMIŞTI

Sözcü Atilla'nın ABD'de sanık iken Reza Zarrab'ın ardından aynı onun gibi tanık olmak üzere işbirliği yaptığını iddia etmişti.

Ancak Atilla Sözcü'nün söylediği gibi istenilen ifadeleri vermek üzere işbirliği yapmak yerine kendisine verilen cezayı yatmayı tercih ederek özgürlüğü pahasına da olsa ülkesi adına yalan ifade vermedi.

O dönemlerde yaptığı haberlerde, ABD'deki davada Türkiye aleyhine hiçbir şekilde konuşmayan Hakan Atilla'nın "itirafçı" olduğunu iddia eden Sözcü haberi son dakika olarak duyurarak Hakan Atilla'nın Türkiye aleyhine tanık kürsüsünde oturacağını söylemişti.

O dönem Sözcü'de yazan Hüsnü Mahalli, Hakan Atilla'yı FETÖ'cü casuslarla bir tutmaya çalışmış ve hatta onları aklama çabası içerisine girerek Atilla'yı suçlu göstermeyi amaçlamıştı. Casusluktan ceza alan Brunson'ın, cezasını çekmesinin ardından serbes​t bırakılmasını görmezden gelerek rahibi temizmiş gibi göstermeye çalışan Mahalli, Hakan Atilla hakkında ise "suçlu" algısı yaratmaya çalışmıştı.

Davanın her aşamasında devlet yetkililerinin Hakan Atilla'ya sahip çıkmasını da görmezden gelen Sözcü, 27 Mart 2018'de "özel haber" olarak duyurduğu haberinde Atilla'nın sahipsiz bırakıldığını iddia etmişti. Oysa dava sürecinin her aşamasında Türk yetkililer süreci yakından takip etmiş ve Hakan Atilla için titizlikle çalışma yürütmüştü.

İŞTE SÖZCÜ'NÜN ABD'DEKİ KUMPAS DAVASI HAKKINDAKİ SKANDAL DİĞER HABERLERİ



Takvim.com.tr